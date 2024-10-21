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Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçı için karar verildi! 4 futbolcu için basit yaralama suçundan dava açılabilir

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
21.10.2024 13:34
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Geçtiğimiz sezon olaylı şekilde oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçının faturası belli oldu. Maçta yaşanan kavgaya karışan 7 Fenerbahçeli oyuncu hakkında karar verildi.

Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçı için karar verildi! 4 futbolcu için basit yaralama suçundan dava açılabilir

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası 7 Fenerbahçeli oyuncu ve Trabzonsporlu taraftarlar hakkında flaş bir karar verildi.

3 OYUNCUYA TAKİPSİZLİK KARARI

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Sahaya giren Trabzonspor taraftarı hakkında başlatılan soruşturma sürerken, 3 Fenerbahçeli futbolcu için kendilerini korudukları gerekçesiyle takipsizlik kararı verildi.

4 OYUNCU İÇİN DEVAM EDİYOR

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Fenerbahçeli 4 futbolcu için ise soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. Taraftarlarla futbolcular arasında uzlaşmanın sağlanmasını bekleyen savcılık, uzlaşmanın sağlanamaması durumunda basit yaralama suçundan dava açılacağı öğrenildi.

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Trabzonspor fenerbahçe
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