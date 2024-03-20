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Olaylı Trabzonspor - Fenerbahçe maçında her şeyi başlatan maskeli taraftar hakkındaki gerçek ortaya çıktı!

20.03.2024 10:48
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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta futboldan çok maç sonu yaşanan olaylar konuşulmuştu. Türk futbolu için utanç gecesine dönüşen maç, tüm dünyada büyük yankı uyandırmıştı. Skandal olayda 7 kişi adliyeye sevk edilirken, maçta olayların fitilini ateşleyen maskeli o taraftar hakkında şaşkına çeviren gerçek soruşturma sonrasında ortaya çıktı.

Olaylı Trabzonspor - Fenerbahçe maçında her şeyi başlatan maskeli taraftar hakkındaki gerçek ortaya çıktı!

Türk futbol tarihinin kara gecelerinden bir tanesi geçtiğimiz Pazar günü Trabzonspor - Fenerbahçe maçının akabinde yaşandı. Sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, maç sonunda orta sahada kutlama yaparken, maskeli bir taraftar sahaya atlayıp futbolculara saldırmaya çalışmıştı. Bu olayın hemen sonrasında saha içi adeta savaş alanına dönmüş ve futbolcular ile taraftarlar arasında yumruk ve tekmeler havada uçuşmuştu.

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7 KİŞİ ADLİYEDE

Çıkan olaylarda Fenerbahçeli futbolculara saldıran ve kamera kayıtlarından tespit edilen 12 taraftar karşılaşma sonrasında gözaltına alındı. Gözaltına alınan taraftarlar arasında sahaya ilk atlayan maskeli görüntüsü ile dikkat çeken H.Ç. (20), Fenerbahçe kalecisi Dominic Livakovic'e saldıran O.B., korner direğiyle Mert Müldür’e saldıran E.T. ile sosyal medyada videolu paylaşım yaparak Trabzonsporlu taraftarları havalimanına çağıran T.C.S., K.M. , O.O., E.T., ve A.A. isimli şüpheliler yer aldı. Gözaltına alınan 12 taraftarın 2 gün süren sorgularının ardından bugün 7’si sabah saatlerinde Trabzon Adliyesi’ne getirildi.

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MASKELİ TARAFTAR ALMANYA'DAN TÜRKİYE'YE GELMİŞ

Öte yandan yerinden söküp eline aldığı korner direğiyle Fenerbahçeli futbolculara saldıran E.T.’nin başkasına ait Passolig ile maça girdiği, tribünden atlayan ilk taraftar olan maskeli H.Ç.'nin ise Almanya’dan karşılaşmayı izlemek için Trabzon’a geldiği öğrenildi.

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(İHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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