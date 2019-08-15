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Olcay Şahan resmen Denizlispor'da

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 15.08.2019 19:51 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, Trabzonspor’dan ayrılan 32 yaşındaki kanat oyuncusu Olcay Şahan’la 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Olcay Şahan resmen Denizlispor'da

Sağlık kontrolünden geçen Olcay Şahan, yöneticilerin katıldığı törenle kendisini yeşil siyahlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Almanya'da yetişip kariyerinde 5 yıl Beşiktaş forması giyen, 30 kez milli olan gurbetçi yıldız, geçen sezon Trabzonspor formasıyla 19 maça çıkıp 2 gol ve 3 asistle oynamıştı.

Olcay, imza töreninde kendisini çok isteyen Denizlispor’a geldiği için mutlu olduğunu söyledi. Olcay Şahan, Süper Lig kariyerinde 206 maçta 41 gol attı.

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olcay şahan denizlispor

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