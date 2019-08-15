Olcay Şahan resmen Denizlispor'da

Sağlık kontrolünden geçen Olcay Şahan, yöneticilerin katıldığı törenle kendisini yeşil siyahlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Almanya'da yetişip kariyerinde 5 yıl Beşiktaş forması giyen, 30 kez milli olan gurbetçi yıldız, geçen sezon Trabzonspor formasıyla 19 maça çıkıp 2 gol ve 3 asistle oynamıştı.
Olcay, imza töreninde kendisini çok isteyen Denizlispor’a geldiği için mutlu olduğunu söyledi. Olcay Şahan, Süper Lig kariyerinde 206 maçta 41 gol attı.
Fransa'dan G.Saray'a Falcao müjdesi
Yılın futbolcusu için 3 aday
Nihat Özdemir'den yabancı sayısı açıklaması
Kafa karıştıran Falcao sözleri
Cengiz Ünder resmen açıklandı
Sturridge'in ailesi Trabzon'a geldi
Ünal Karaman'ın inancı tam!
Bursa'da bir Avrupa yolcusu daha!
İstanbulspor'dan geleceğe yatırım
Manchester United'dan F.Bahçe'ye geliyor!
Fenerbahçe'de hazırlıklar tam gaz
Maç sebebiyle 15 bin polis görevlendirildi
'Beşiktaş çok büyük bir kulüp'
Okuyucu Yorumları 0 yorum