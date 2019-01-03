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Olcay Şahan Trabzonspor'dan ayrılmayacağını açıkladı

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 03.01.2019 17:32 | Son Güncelleme

Trabzonspor'da satış listesine konulan Olcay Şahan, kutsal forma için ayrılmak yerine savaşmayı tercih ettiğini söyledi.

Olcay Şahan Trabzonspor'dan ayrılmayacağını açıkladı

Trabzonspor'da satış listesine konulan Olcay Şahan, kendisine ait sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Olcay Şahan, teknik heyetin verdiği özel program dahilinde çalışmalara başladığın ve takımdan ayrılmayacağını belirtti.

Takıma layık olmak için savaşmayı tercih ettiğini söyleyen Olcay, "Performans düşüklüğü sebebiyle kulübümün hazırladığı özel antrenman programına tüm inancım ve gücüm ile başladım. Bu özel antrenman programı ile performansımı en üst seviyeye çekip tekrardan takımıma layık olmak istiyorum. Bu kutsal forma için ayrılmak yerine savaşmayı tercih ediyorum. Trabzonspor’da hedeflerim büyük, kulübümün zarar görmemesi için hiç bir hamle yapmayacağımı bildirmek isterim" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor olcay şahan

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