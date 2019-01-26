Öldü denmişti, gerçeği komşusundan öğrendi!

Artvin'in Şavşat ilçesinde duygulandıran kavuşmada, anne ile oğlu sarılarak gözyaşı döktü, hasret giderdi.

38 yıl sonra kavuştular

Kazakistanlı anne ve oğlunun film senaryolarına konu olacak kavuşma hikayesi, Kulbarshin ile eşi Tlemes Dusembin'in anlaşmazlık yaşanmasıyla başladı. 3 çocuk annesi Kulbarshin Dusembin, 1 yaşındaki oğlu Ural'ı boşandığı eşine bırakarak 2 kızıyla evden ayrıldı.

Kazakistan'ı terk ederek Moldova'ya yerleşen kadın, kızlarıyla burada yeni bir yaşam kurdu. Ancak kızlarının biri vefat eden Kulbarshin, diğer kızı ile 1999 yılında geldiği Türkiye'de Artvin'in Şavşat ilçesine yerleşti. Burada evlenenen ve Türk vatandaşlığına geçip Kadriye Tucan adını alan kadın, bakıcılık yaparak aile ekonomisine katkı sağlamaya başladı. Geride bıraktığı oğluna ulaşmak isteyen Kadriye Tucan'ın yıllar süren girişimleri ise sonuçsuz kaldı.

GERÇEĞİ ÖĞRENDİ, ANNESİNE KAVUŞTU Yıllardır Kazakistan'da kendisine annesinin öldüğü söylenen Ural Dusembin, geçen ay bir komşusundan hayatta olduğu gerçeğini öğrendiği annesinin Türkiye'de, Artvin'in Şavşat ilçesinde olduğu bilgisine ulaştı. Konsolosluklar aracılığıyla ulaştığı annesi ile telefonla görüşen Ural Dusembin, Türkiye'nin yolunu tuttu. Dusembin, geldiği Şavşat'ta annesine kavuştu.

'KALBİMİZ BİZİ KAVUŞTURDU' Herkesi duygulandıran buluşmada anne-oğul sarılarak gözyaşı döktü, hasret giderdi. Yıllar sonra kavuştuğu oğlunun elini bırakmayan Kadriye Tucan, "Dünyalar benim oldu" derken, oğlu Ural Dusembin ise "Artık annemi hiç bırakmayacağım" diyerek gözyaşı döktü.

Oğluna kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyleyen Kadriye Tucan, bunca yıl evladının hasreti ile yaşadığını anlattı. Tucan, "Oğluma, benim öldüğümü söyleyerek kandırmışlar. Ama bir iyi komşumuz oğluma, 'annen sağdır' demiş. Oğlum da beni aradı, buldu.

Allah çok büyük. Kalbimiz bizi kavuşturdu. Ben de ulaşmaya çalıştım, ama başaramadım. Keşke oradakiler, oğluma benim öldüğümü söylemeseydiler. Canım oğlumu ben parmak kadarken bıraktım. Adam olarak geldi, beni buldu. Beni çocuğumdan zorla ayırdılar. Şu an sanki onu yeniden doğurdum. Ama bebek şeklinde değil, adam şeklinde oldu. Dünyalar benim oldu” dedi. Yolda gelirken bacaklarım titriyordu. Annem için canımı veririm. Artık annemi hiç bırakmayacağım. Ben inanıyorum ve biliyorum ki annem beni bırakmadı. Anneme beni bıraktırdılar. Annesiz büyüyerek zor günler geçirdim. Arkadaşlarım yanımda annelerine sarılırken, içimi bir hüzün kaplıyordu. Boynu bükük oradan uzaklaşarak ağlıyordum. Artık anneme kavuştum ve ona sahip çıkacağım" diye konuştu.