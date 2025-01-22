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Ole Gunnar Solskjaer, Athletic Bilbao galibiyetin şifresini açıkladı! "Çok fazla konuştuk..."

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
22.01.2025 21:18
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Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, 4-1'lik tarihi Athletic Bilbao zaferinin ardından açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Ole Gunnar Solskjaer, Athletic Bilbao galibiyetin şifresini açıkladı! "Çok fazla konuştuk..."

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, 4-1'lik athletic Bilbao galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

"AVRUPA'DA YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"

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Karşılaşmayı değerlendiren Ole Gunnar Solskjaer, "Bugün inanılmaz bir atmosferde oynadık. Oyuncularımızın da hoşuna gitti. 2-3 gündür oyuncularla birlikteyim. Onlara savaşan bir takım görmek istediğimi söyledim. Savaşırsak nasıl şanslar yakalayabileceğimizi ve takım oyununun önemini anlattım. 3 puan çok önemliydi. Hollanda'daki maçla biz Avrupa'da yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"FARKLI ÖZELLİKLERİ OLDUĞUNU BİLİYORDUM"

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Jonas Svensson'un Williams karşısındaki performansı hakkında da konuşan Norveçli teknik adam, "Jonas ile aynı dili konuşuyoruz. Kendisine güvenmesini söyledim. Onun için de iyi bir test oldu. Herkes savaşçı olduğunu biliyor. Ben aslında onun farklı özellikleri olduğunu da biliyordum. Onun için konuştum. Nico'nun kanat değiştirmesi Jonas için bir iltifat ama Nico da dünyanın en iyi oyuncularından biri." sözlerini sarf etti.

"BERABER OLDUĞUMUZU GÖSTERDİK"

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Harika bir zafer aldıklarını dile getiren Solskjaer, "Çok iyi başladık. Harika bir sonuç aldık. Oyuncularımız birbiri için savaştı. Taraftarla bağları kayda değer noktalardan biriydi. Beraber olduğumuzu gösterdik. Güçlü bir Bilbao'ya karşı iyi bir galibiyet aldık." dedi.

"HERKES İSTEDİĞİMİ SAHAYA YANSITTI"

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Sözlerine devam eden Solskjaer, "Öz güven üzerine çok fazla konuştuk. Futbol, iyi hissetmekle ilgili bir şey. Takım arkadaşınız iyi hissederse, siz de iyi hissedersiniz. Kalitemizin olduğunu zaten biliyorum. Harika bir taraftar olduğunu da söyleyebilirim bugün. Defansta kompakt oynamayı ve hızlı oynamayı istedim. Hücum oyuncularımız da heyecan verici oynadılar. Arka dörtlü de çok iyiydi. İstediklerimizi yaptılar. Herkes benim istediğimi sahaya yansıttı. Takım olarak oynamayı gösterdiler." şeklinde konuştu.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Beşiktaş Beşiktaş
4 - 1
Athletic Bilbao Athletic Bilbao

Anahtar Kelimeler:
Ole Gunnar Solskjaer beşiktaş
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