Ole Gunnar Solskjaer'den Casemiro ve Rashford açıklaması! "Onlar çok iyi oyuncular ama..."

UEFA Avrupa Lİgi'nin 7. hafta karşılaşmasında Beşiktaş, taraftarının önünde ligde liderliğe oynayan Athletic Bilbao ile karşı karşıya gelecek. Zorlu karşılaşma öncesinde siyah - beyazlılarda yeni teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, basın toplantısında dikkat çeken sözler sarf etti.

İşte Ole Gunnar Solskjaer'in açıklamaları;

'TAKTİK VE FORMASYON DEĞİŞİKLİĞİ OLACAK MI?'

Ole Gunnar Solskjaer gelen 'Taktik ve formasyon değişikliği olacak mı?' sorusuna "Bu tür geçişleri yavaş yavaş yapmak daha doğru. Oyuncuları saha içinde izlemek de önemli. Çok fazla sakatlığın da olduğunu düşünürsek defans dörtlüsü her zaman olduğu gibi olacak." yanıtını verdi.

CASEMIRO & MARCUS RASHFORD

Son zamanlarda adı Beşiktaş ile anılan Manchester United'ın futbolcularından Casemiro ve Marcus Rashford'ın durumu hakkında ise Solskjaer "Bu tür konuşmalar her zaman olacak. Manchester United'dan geldim sonuç olarak. Onlar çok iyi oyuncular ama onlarla herhangi bir konuşmam olmadı." sözlerini sarf etti.

"FUTBOLDAN DAHA ÖNEMLİ ŞEYLER VAR"

Bolu'da çıkan yangına dair ayrı bir parantez açan Norveçli teknik adam, "Bugün Bolu'da yaşanan yangın faciası dolayısıyla hayatını kaybedenler için kulübüm adına başsağlığı diliyorum. Kurtulanlara da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu an yas tutulacak bir durum. Hayatta futboldan daha önemli şeyler var." şeklinde konuştu.

"BEŞİKTAŞ'TA ÇALIŞMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

Beşiktaş'ta çalışmak için sabırsızlandığını vurgulayan deneyimli teknik direktör, "Hoca değişmesi demek bir yerde işlerin kötü gitmesi demek. Manchester United'daki sürecimden keyif aldım ve orası kapandı artık. Ben şu an Beşiktaş'ta çalışmak için sabırsızlanıyorum. Önemli olan benim istikrarım. Benimle ilgili hiç haber çıkmadı. Bu haberlerin sızmaması ne kadar iyi bir yönetim olduğunu gösteriyor. Ben tabii her şeyimi vermek istiyorum Beşiktaş'ta. Hem insan olarak hem de hoca olarak elimden geleni yapıyorum. Bilbao çok zor bir maç olacak. Fenerbahçe'ye karşı kazandılar. Biz hazırız, umarım iyi bir maç olacak." ifadelerini kullandı.

TRANSFER SÖZLERİ

Transfere ihtiyaçları olduğunu dile getiren Solskjaer, "Transfer yapmamız gereken birkaç pozisyon var. Serdar hoca da bize yardımcı oluyor. Çok iyi bir uyumumuz var. Onun da bugün doğum günü. İdmandan sonra ona bir pasta keseriz." dedi.