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Ole Gunnar Solskjaer'den Trabzonspor galibiyeti sonrası dikkat çeken açıklama: Beşiktaş hakkıyla kazanır!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
15.02.2025 22:07
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Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Beşiktaş-Trabzonspor mücadelesinde rakibini 2-1 mağlup eden Siyah-Beyazlılar'da karşılaşmanın ardından konuşan Ole Gunnar Solskjaer dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Ole Gunnar Solskjaer'den Trabzonspor galibiyeti sonrası dikkat çeken açıklama: Beşiktaş hakkıyla kazanır!

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, 2-1 kazanılan Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"Neleri değiştirdi, neleri değiştiriyor, ilk geldiği günden itibaren neleri görmüştü ve nokta atışı neler oldu?" sorusuna yanıt veren Solskjaer, "Aslında bunu söylemek için erken. Süreç içerisindeyiz. Adım adım gideceğiz. Bugün mentalite çok iyiydi. İyi başladık ama kötü bir gol yedik. Hatalar normal ama reaksiyonumuz çok iyiydi. Fizik, taktik, enerji bugün gayet iyiydik. Genç oyuncularımızı maça sokmak da önemli. Daha genç oyuncuları sürekli kullanarak yeni bir anlamda enerji yakalayacağız." dedi.

"DAHA DA İYİ OLACAK"

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Trabzonspor'un iyi bir takım olduğunu söyleyen Solskjaer, "İki eşit takımın mücadelesi oldu. Bizim odaklanmamız gereken istikrarlı bir takım olmak. Bazı periyotlarda iyiyiz, bazı periyotlarda kötüyüz. Maç içerisinde istikrarlı olmalıyız. İstikrarı sağlamayı öğrenmeliyiz. Yeni oyuncularımız var. Daha da iyi olacak." ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ HAKKIYLA KAZANIR"

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Beşiktaş'ın hakkıyla kazanmayı seven bir kulüp olduğunu söyleyen Norveçli çalıştırıcı, "Futbolculara, kulübün kültürünü aşılamaya çalışıyoruz. Beşiktaş, çalışan, hakkıyla, savaşarak kazanan bir camia. Bunu anlatmaya çalıştım. Hatalar her zaman olur. Rafa örneğini vermek lazım. Rakipten topu aldı ama sonra topu bir şekilde rakibe verdi ama bunda bir sıkıntı yok. Rafa, çalışkan bir oyuncu. Önemli olan her şeyini vermesi. Hata düzeltilir. Önemli olan takım oyunu. Takım bugün iyi savaştı." sözlerini sarf etti.

Canlı Skor

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Beşiktaş Beşiktaş
2 - 1
Trabzonspor Trabzonspor

Anahtar Kelimeler:
beşiktaş
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