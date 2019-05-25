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OLED ekranlı MacBook Pro geliyor!

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TEKNOLOJİ  | 25.05.2019 09:25 | Son Güncelleme

Samsung’un MacBook Pro modellerinde kullanılması için Apple ile OLED ekran konusunda anlaştığı söyleniyor.

OLED ekranlı MacBook Pro geliyor!

Apple, ilk defa Apple Watch ile OLED ekran teknolojisine geçiş yapmıştı. Cupertinolu teknoloji devi daha sonra iPhone X modeli ile OLED teknolojisini iPhone modellerinde kullanmaya başlamıştı. Şimdi ise Apple’ın OLED ekranı daha fazla alanda kullanacağı ortaya çıktı.

Gelen bilgilere göre; Samsung ile Apple hem MacBook Pro hem de yeni iPad Pro modellerine OLED ekran tedarik etmek için anlaşmaya varmış. 2020 yılında tanıtılması beklenen 16 inç büyüklüğündeki MacBook Pro modellerinin OLED ekran ile geleceği söyleniyor.

OLED ekranın maliyetinin LCD’ye göre çok daha fazla olduğunu düşünürsek, 2020 yılında çıkacak olan hem MacBook Pro 16 inç hem de yeni iPad Pro’nın +500 dolar daha pahalı olabileceğini söyleyebiliriz.

Apple’ın dizüstü bilgisayarlar arasında en net görüntüyü verdiği aşikar. Apple, OLED ekrana geçerek rakipleri ile olan farkı arşa çıkarmayı planlıyor. Bakalım Cupertino merkezli firma OLED teknolojisine geçiş yapıp fiyatları uygun tutabilecek mi?

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Anahtar Kelimeler:
samsung MacBook Pro Apple OLED

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