G.Saray'a Falcao'dan kötü haber! Flaş açıklama

Monaco İkinci Başkanı Oleg Petrov, Galatasaray'ın gündemindeki Kolombiyalı forvet Radamel Falcao'yu tutmak istediklerini açıkladı.
Monaco İkinci Başkanı Oleg Petrov, yeni transferlerin tanıtıldığı basın toplantında, "Wissem Ben Yedder'i transfer ettiğimiz için mutluyuz. Bu sezon iki forvetle oynama düşüncemiz var. Bu nedenle Radamel Falcao'nun takımda kalmasını istiyoruz. Başarmamız gereken şeyler için ona ihtiyacımız var. O çok iyi bir profesyonel, Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyor ancak takımla olan sözleşmesine saygı duymasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
Slimani transferini de değerlendiren Petrov, "Slimani çabuk, golü arayan ve pozisyona giren bir forvet. Bize farklı çözümler sunabilecek bir isim. Karakterli bir isim, üstelik hocamızı önceden tanıyor, hızlı bir adaptasyon bekliyoruz kendisinden" şeklinde konuştu.
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