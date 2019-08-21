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G.Saray'a Falcao'dan kötü haber! Flaş açıklama

FRANSA HABERLERİ  | 21.08.2019 17:28 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın transfer görüşmelerini sürdürdüğü Radamel Falcao için Monaco cephesinden şok bir açıklama geldi. Monaco İkinci Başkanı Oleg Petrov, Falcao'nun yeni sezonda takımda kalmasını istediklerini açıkladı.

G.Saray'a Falcao'dan kötü haber! Flaş açıklama

Monaco İkinci Başkanı Oleg Petrov, Galatasaray'ın gündemindeki Kolombiyalı forvet Radamel Falcao'yu tutmak istediklerini açıkladı.

Monaco İkinci Başkanı Oleg Petrov, yeni transferlerin tanıtıldığı basın toplantında, "Wissem Ben Yedder'i transfer ettiğimiz için mutluyuz. Bu sezon iki forvetle oynama düşüncemiz var. Bu nedenle Radamel Falcao'nun takımda kalmasını istiyoruz. Başarmamız gereken şeyler için ona ihtiyacımız var. O çok iyi bir profesyonel, Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyor ancak takımla olan sözleşmesine saygı duymasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Slimani transferini de değerlendiren Petrov, "Slimani çabuk, golü arayan ve pozisyona giren bir forvet. Bize farklı çözümler sunabilecek bir isim. Karakterli bir isim, üstelik hocamızı önceden tanıyor, hızlı bir adaptasyon bekliyoruz kendisinden" şeklinde konuştu.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
albayrak başkanım % 99 demiş sen ne diyorsun ..fransız oldugun belli..sayın berat bakanım devreye girsin..eğer bu transfer olmazsa camiia çok prestij kaybeder..sigara,alkol ve akaryakıta yapılacak % 2-3 zamla bu iş çözülür..
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