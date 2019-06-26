Ölen babasının vasiyetini Afrikalı kızla evlenerek yerine getirdi

Denizlili iş adamı Himmet Kara, yaklaşık 1 yıl önce ailesiyle birlikte plastik malzeme ticareti yapmak için Afrika ülkesi olan Fildişi Sahili'ne yerleşti. Himmet Kara ve oğlu Ali Kara burada sivrisinek ısırması nedeniyle rahatsızlandı. Sıtma teşhisi konulan baba Kara, yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanede kurtarılamadı. Hastalık nedeniyle Fildişi Sahili’nde bir süre tedavi gören aileye tedavi sürecinde Türkiye’den giden iş insanları ve oranın yerlilerinden Zeynep Vanessa Koudiao (24) yardımcı oldu.

BABASI EVLENMELERİNİ İSTEMİŞTİ

Bundan yaklaşık 7 ay önce hastalığın tedavisi sırasında merhum Himmet Kara, babası ve annesini küçük yaşta kaybeden Vanessa Koudiao’yu oğlu Murat Kara (23) ile evlendirmek istediğini diğer aile bireylerine iletti. Diğer aile bireyleri ile genç çift teklife sıcak baktı ve çiftin evlenmesi için girişimler başladı. Vanessa Koudiao’ya aşık olan Murat Kara, 2 buçuk ay önce hayatını kaybeden babasının isteğini de yerine getirerek bugün Pamukkale ilçesinde bulunan Ferit Ali Küçüka Nikah Sarayı’nda Vanessa Koudiao’yla evlendi. Koudiao’ya Türkiye’de yakınları Zeynep ismini verdi.