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Ölen babasının vasiyetini Afrikalı kızla evlenerek yerine getirdi

Betül Kurucu Betül Kurucu
GÜNDEM  | 26.06.2019 09:20 | Son Güncelleme

Denizli'den iş için Fildişi Sahili'ne gidip, orada yakalandığı hastalıkla babasını kaybeden 23 yaşındaki genç, babasının hastalığı sırasında Fildişi Sahili'nde kendisine yardımcı olan ve aşık olduğu 24 yaşındaki kızla babasının vasiyeti üzerine evlendi.

Denizlili iş adamı Himmet Kara, yaklaşık 1 yıl önce ailesiyle birlikte plastik malzeme ticareti yapmak için Afrika ülkesi olan Fildişi Sahili'ne yerleşti. Himmet Kara ve oğlu Ali Kara burada sivrisinek ısırması nedeniyle rahatsızlandı. Sıtma teşhisi konulan baba Kara, yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanede kurtarılamadı. Hastalık nedeniyle Fildişi Sahili’nde bir süre tedavi gören aileye tedavi sürecinde Türkiye’den giden iş insanları ve oranın yerlilerinden Zeynep Vanessa Koudiao (24) yardımcı oldu.

BABASI EVLENMELERİNİ İSTEMİŞTİ

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Bundan yaklaşık 7 ay önce hastalığın tedavisi sırasında merhum Himmet Kara, babası ve annesini küçük yaşta kaybeden Vanessa Koudiao’yu oğlu Murat Kara (23) ile evlendirmek istediğini diğer aile bireylerine iletti. Diğer aile bireyleri ile genç çift teklife sıcak baktı ve çiftin evlenmesi için girişimler başladı. Vanessa Koudiao’ya aşık olan Murat Kara, 2 buçuk ay önce hayatını kaybeden babasının isteğini de yerine getirerek bugün Pamukkale ilçesinde bulunan Ferit Ali Küçüka Nikah Sarayı’nda Vanessa Koudiao’yla evlendi. Koudiao’ya Türkiye’de yakınları Zeynep ismini verdi.

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Damat Murat Kara, evlilikle babasının vasiyetini de yerine getirmiş olduğunu ifade ederek, “Ailecek gittiğimiz Afrika’da katıldığımız bir fuarda tanıştık. Yaklaşık 2 buçuk ay önce babam orada vefat etti. Babamın ve abimin rahatsızlığı sırasında biz fazla yabancı dil bilmediğimiz için eşim orada bize yardımcı olmuştu. Hastane, ev ve diğer konularda bize yardımcı oldu. Zaten kendisi de anne ve babasını çocukken kaybetmiş. Babam hastalığında eşim ile beni ilaç almaya göndermişti, o sırada evlendirmek istediğini iletmiş. ‘Kızın hayatını kurtaralım Türkiye’ye götürelim’ demiş. Bir yandan baba vasiyeti diğer yandan gönül birliği. Birbirimizi sevdik aşık olduk. Aşk, din, ırk ve renk fark etmiyormuş onu anladık” diye konuştu.

Fildişi Sahili'nden Türkiye'ye gelin gelen Venessa ise, eşini çok sevdiğini, burada bir yuva kurmanın kendini mutlu ettiğini ve Türkiye'nin çok güzel olduğunu söyledi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Denizli fildişi sahili

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