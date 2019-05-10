Ölen hayvanların küllerinden bakın ne yapıyorlar!

Sevdiğiniz birini kaybetmek, ister insan olsun ister hayvan, bu hayatta birinin deneyimleyeceği en acı şeylerden biri. Onların anılarını canlı tutmak için çoğu kişi sevdiklerini hatırlatan ufak bir obje, bir fotoğraf ya da bir kıyafet saklıyor. Böylece kaybettiklerini belki her gün değil ama bir ömür boyunca anıyorlar.

ABD'deki Davenport Memorial Glass şirketi de tam olarak hayatlarında önemli insanları kaybetmiş kişiler için unutulmaz bir hizmet sunuyor.

Şirket, zaten cenaze sonrasında insanlara fiziksel bir hatıra yaratma konusunda neredeyse bir uzman. Daha önce de insanlara ölen sevdiklerinin küllerinden çeşitli tasarımlar yaratıyor, onlara sonsuz bir anı bırakıyordu.

Şimdi de insanların ölen hayvanlarının küllerinden istediği şekilde cam objeler üretiyorlar. Bazıları o kadar küçük obje ki firmanın dediğine göre çoğu insan bu cam objeleri kolye ucu yapıyor ömür boyu boyunlarında taşıyor.

"Hiçbir şey sevdiklerinizle geçirdiğiniz vakitten daha değerli olamaz. Ancak, bizler o unutulmaz anılarınızı sürekli canlı tutmayı amaçlıyoruz" diyen firma insanlardan sonra hayvanlarını kaybeden kişilerin günden güne arttığını herkesin biricik can dostlarını bu şekilde yanlarında taşıdıklarını kaydetti.



