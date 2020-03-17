Olga Kurylenko koronavirüs deneyimini anlattı: Beni hastaneye almadılar

Bond kızı Olga Kurylenko, koronavirüse yakalandı. Ünlü oyuncu, 39 derece ateşli olmasına rağmen kendisini hastaneye yatırmak istemediklerini de belirtti.

Rol aldığı James Bond filmi Quantum of Solace ile kariyerinde yükselişe geçen eski model yeni oyuncu Olga Kurylenko yaşadığı deneyimi Instagram sayfasından anlattı.

NEDEN HASTANEDE DEĞİLİM

Kurylenko, mesajına kendisine iyi dileklerini gönderen herkese teşekkür ederek başladı. Sonra da kendisine koronavirüs ile ilgili olarak en çok yöneltilen soruları yanıtladı.

Evinde izolasyonda olduğunu belirten oyuncu önce "Neden hastanede değilim?" diye başladı ve bu kısmı şöyle anlattı: "Çünkü hastaneler sadece yaşam mücadelesi veren hastaları kabul ediyor, eğer doğru anladıysam. Eğer daha da kötüleşirsem ambulans çağırmam söylendi bana" diye yazdı.

Kurylenko, ateşi 39 dereceye çıktıktan sonra çağırdığı ambulansla götürüldüğü hastanede test yapıldığını belirtti. Oyuncu, boğazından alınan sürüntü örneğiyle test yapıldığını anlattı.

Olga Kurylenko, corona virüsü nereden kaptığına yönelik soruya da "Bilmek mümkün değil. Her yer olabilir" diye yanıt verdiği. Bindiği taksiden bile almış olabileceğini belirtti.

Oyuncu, ateşinin bir hafta boyunca 38 derece olduğunu zaman zaman 38.5'a çıktığını belirterek "Bugün düştü" diye yazdı.