Koronavirüsün son kurbanı Olga Kurylenko oldu

Ukraynalı doğumlu aktris Olga Kurylenko, ateş ve yorgunluk belirtileri üzerine koronavirüs (Covid-19) testi yaptırdı. Güzel yıldızın test sonucu pozitif çıktı. Daniel Craig'in 'Quantum of Solace' filminde Bond kızı olarak karşımıza çıkan Olga Kurylenko, kendini evinde izole etti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan yıldız isim: 'aslında bir haftadır hastaydım. Koronavirüs testim pozitif çıktı. Kendimi evime kapattım.' dedi. Ukrayna doğumlu Fransız vatandaşı olan oyuncu mesajında, “Temel belirtilerim ateş ve halsizlikti. Kendinize iyi bakın ve bunu ciddiye alın” yazdı.

SARIMSAK VE LİMON SUYUYLA KORUNUYOR

Kurylenko, 2008 James Bond filmindeki performansıyla dünya çapında ün kazanmıştı. Tom Cruise ile birlikte rol aldığı 2013 yapımı bilim kurgu filmi Oblivion, gişe rekorları kırmıştı.

2001'den beri Fransız vatandaşı olan 40 yaşındaki Kurylenko, 4 yaşındaki oğlu ve Arjantinli aktör erkek arkadaşı Ben Cura ile Londra'da yaşıyor. Olga Kurylenko, bağışıklık sistemini güçlü tutmak için vitaminler almak yerine sarımsak yediğini ve limon suyu içtiğini söyledi.



