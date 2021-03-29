SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol
  4. Olimpiakos, Valbuena'nın sözleşmesini uzattı

Olimpiakos, Valbuena'nın sözleşmesini uzattı

29.03.2021 16:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yunanistan Ligi takımlarından Olimpiakos, bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Mathieu Valbuena'nın sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.

Olimpiakos, Valbuena'nın sözleşmesini uzattı

Süper Lig'de Fenerbahçe forması da terletmiş olan 36 yaşındaki Valbuena, Yunan takımı Olimpiakos ile olan sözleşmesini 1 yıllığına uzattı. Bu sezon takımıyla toplamda 28 karşılaşmaya çıkan Valbuena, 2 gol, 8 asistlik performans sergiledi.

2019-2020 sezonunda bünyesine katıldığı Olimpiakos formasını 70 maçta sırtına geçiren Fransız yıldız, 11 gol, 31 asistle oynadı.

Langon, Lib.-St.-Seurin, Marsilya, Dinamo Moskova, Lyon ve Fenerbahçe'de top koşturan tecrübeli futbolcu, 52 defa da Fransa Milli Takımı için sahaya çıktı.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ortalığı karıştıran çekim! 'Ablamı dövmesinden tanıdım, utanıyoruz' Ortalığı karıştıran çekim! 'Ablamı dövmesinden tanıdım, utanıyoruz'
'Haaland'a gittik, Ozan çıktı''Haaland'a gittik, Ozan çıktı'
No To Racism ne demek?No To Racism ne demek?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Flaş iddia: Toplumun yüzde 80'inden oy alabilir

Flaş iddia: Toplumun yüzde 80'inden oy alabilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kanal İstanbul' çıkışı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Kanal İstanbul' çıkışı

'Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmiştim'

'Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmiştim'

Futbolcunun yaşı herkesi şaşkına çevirdi

Futbolcunun yaşı herkesi şaşkına çevirdi

Galatasaraylı futbolcunun acı günü

Galatasaraylı futbolcunun acı günü

Beşiktaş - Alanyaspor maçının VAR'ı belli oldu

Beşiktaş - Alanyaspor maçının VAR'ı belli oldu

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Şampiyonluklar F.Bahçe'ye hayırlı olsun

Şampiyonluklar F.Bahçe'ye hayırlı olsun

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Tüm dünya Neymar'ı konuşuyor! Saldırı...

Tüm dünya Neymar'ı konuşuyor! Saldırı...

Gerilim artıyor! Söylediği sözler olay oldu

Gerilim artıyor! Söylediği sözler olay oldu

Flaş transfer açıklaması! Ozan Tufan...

Flaş transfer açıklaması! Ozan Tufan...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.