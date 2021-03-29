Olimpiakos, Valbuena'nın sözleşmesini uzattı

Süper Lig'de Fenerbahçe forması da terletmiş olan 36 yaşındaki Valbuena, Yunan takımı Olimpiakos ile olan sözleşmesini 1 yıllığına uzattı. Bu sezon takımıyla toplamda 28 karşılaşmaya çıkan Valbuena, 2 gol, 8 asistlik performans sergiledi.

2019-2020 sezonunda bünyesine katıldığı Olimpiakos formasını 70 maçta sırtına geçiren Fransız yıldız, 11 gol, 31 asistle oynadı.

Langon, Lib.-St.-Seurin, Marsilya, Dinamo Moskova, Lyon ve Fenerbahçe'de top koşturan tecrübeli futbolcu, 52 defa da Fransa Milli Takımı için sahaya çıktı.

KAYNAK: İHA

FOTOĞRAF: İHA

