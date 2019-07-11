SPOR

Olimpija Ljubljana 2 - 3 Rigas

UEFA AVRUPA LİGİ HABERLERİ  | 11.07.2019 23:20 | Son Güncelleme

Yeni Malatyaspor'un 2. ön eleme turundaki rakibinin belirleneceği UEFA Avrupa Ligi 1. ön eleme turu ilk karşılaşmasında Rigas, deplasmanda Olimpija Ljubljana'yı 3-2 yendi.

Olimpija Ljubljana 2 - 3 Rigas

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının 1. ön eleme turu ilk maçında Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana, Letonya ekibi Rigas'ı Stozice Stadı'nda konuk etti.

İlk yarısı golsüz geçen mücadelenin ikinci devresinde Rigas, 52. dakikada penaltıdan Darko Lemajic, 88. dakikada Glebs Kluskins ve 90+3. dakikada Tin Vukmanic ile bulduğu gollerle karşılaşmayı 3-2 kazandı. Ev sahibi Olimpija Ljubljana'nın gollerini, 81. dakikada Eric Boakye ve 90. dakikada Luka Menalo kaydetti.

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi, 18 Temmuz Perşembe günü TSİ 19.00'da Letonya'nın başkenti Riga'daki Daugava Stadı'nda oynanacak. Eşleşmede tur atlayacak taraf, Yeni Malatyaspor'un rakibi olacak.

İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü? İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?
Büyük şok! UEFA Avrupa'dan men ettiBüyük şok! UEFA Avrupa'dan men etti
Michel Platini serbest bırakıldı Michel Platini serbest bırakıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
olimpija ljubljana rigas Yeni Malatyaspor

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medya ‘fenomeni’ Pelinsu gözaltına alındı

Sosyal medya ‘fenomeni’ Pelinsu gözaltına alındı

Asker böyle yakaladı! İşte o teröristler

Asker böyle yakaladı! İşte o teröristler

A Milli Takım'da istifa depremi

A Milli Takım'da istifa depremi

''F.Bahçe'ye transfer olabilirim' dedi"

''F.Bahçe'ye transfer olabilirim' dedi"

Beşiktaş'tan 3 transfer bombası

Beşiktaş'tan 3 transfer bombası

Beşiktaş'a transferde kötü haber

Beşiktaş'a transferde kötü haber

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Olimpija Ljubljana 2 - 3 Rigas

Malatya'nın rakibi kim olacak?

Büyük şok! UEFA Avrupa'dan men etti

Büyük şok! UEFA Avrupa'dan men etti

Eski UEFA Başkanı Michel Platini serbest bırakıldı

Michel Platini serbest bırakıldı

Chelsea'den rekorlu kupa

Chelsea'den rekorlu kupa

Avrupa Ligi'nde şampiyon Chelsea! Farka koştu

Avrupa Ligi'nde şampiyon Chelsea! Farka koştu

UEFA Avrupa Ligi finali Saran Medya aracılığıyla tüm dünyada izlenecek

UEFA Avrupa Ligi finali Saran Medya aracılığıyla tüm dünyada izlenecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.