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OLİMPİJA LJUBLJANA GALATASARAY MAÇI SONUCU! Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu Olimpija Ljubljana Galatasaray maçı kaç kaç bitti?

08.08.2023 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olimpija Ljubljana Galatasaray maçı sonucu merak ediliyor. Sarı kırmızılı temsilcimiz Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Slovenya temsilcisine konuk oldu. Maç, Ljubljana, Slovenya'daki 16 bin 38 seyirci kapasiteli Stožice Stadyumu'nda oynandı. Karşılaşmayı, İsveçli Hakem Andreas Ekberg yönetti. Peki, Olimpija Ljubljana Galatasaray maçı kaç kaç bitti?

OLİMPİJA LJUBLJANA GALATASARAY MAÇI SONUCU! Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu Olimpija Ljubljana Galatasaray maçı kaç kaç bitti?

Olimpija Ljubljana Galatasaray maçı canlı olarak yayınlandı. Temsilcimiz, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Slovenya ekibi ile karşılaştı. Olimpija Ljubljana Galatasaray maçı sonucu internette araştırılıyor. İşte, Olimpija Ljubljana Galatasaray maçının sonucu ve detaylar...

OLİMPİJA LJUBLJANA GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Olimpija Ljubljana - Galatasaray maçı 8 Ağustos 2023 Salı saat 22.00'da başladı ve sona erdi.

OLİMPİJA LJUBLJANA GALATASARAY MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Sarı - kırmızılıların 90+1. dakikada kazandığı köşe vuruşunda topun başına Kerem Aktürkoğlu geçti. Milli futbolcunun ceza sahası içine yaptığı ortayı Halil Dervişoğlu şık bir kafa golüyle bitirdi ve durumu 3-0'a getirdi.

İLK 11'LER

Olimpija Ljubljana: Vidovsek, Silva, Ratnik, Muhamedbegovic, Sualehe, Elsnik, Pedro, Seslar, Posavec, Fedida, Bristric.

Galatasaray'ın 11'i: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Berkan, Oliveira, Mertens, Barış Alper, Kerem, Bakambu.

RÖVANŞ MAÇI 16 AĞUSTOS'TA

Galatasaray, Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile rövanş maçını ise 16 Ağustos 2023 Çarşamba günü İstanbul'da Rams Park'ta oynayacak.

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