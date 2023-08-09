OLİMPİJA LJUBLJANA GALATASARAY MAÇI SONUCU! Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu Olimpija Ljubljana Galatasaray maçı kaç kaç bitti?

Olimpija Ljubljana Galatasaray maçı canlı olarak yayınlandı. Temsilcimiz, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Slovenya ekibi ile karşılaştı. Olimpija Ljubljana Galatasaray maçı sonucu internette araştırılıyor. İşte, Olimpija Ljubljana Galatasaray maçının sonucu ve detaylar...
Olimpija Ljubljana - Galatasaray maçı 8 Ağustos 2023 Salı saat 22.00'da başladı ve sona erdi.
Sarı - kırmızılıların 90+1. dakikada kazandığı köşe vuruşunda topun başına Kerem Aktürkoğlu geçti. Milli futbolcunun ceza sahası içine yaptığı ortayı Halil Dervişoğlu şık bir kafa golüyle bitirdi ve durumu 3-0'a getirdi.
Olimpija Ljubljana: Vidovsek, Silva, Ratnik, Muhamedbegovic, Sualehe, Elsnik, Pedro, Seslar, Posavec, Fedida, Bristric.
Galatasaray'ın 11'i: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Berkan, Oliveira, Mertens, Barış Alper, Kerem, Bakambu.
Galatasaray, Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile rövanş maçını ise 16 Ağustos 2023 Çarşamba günü İstanbul'da Rams Park'ta oynayacak.