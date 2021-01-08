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Olimpik Erkek Boks Milli Takımı'nın Kastamonu kampı başladı

KASTAMONU HABERLERİ  | 08.01.2021 12:26 | Son Güncelleme

Olimpik Erkek Boks Milli Takımı'nın Kastamonu kampı başladı

Olimpik Erkek Boks Milli Takımı, Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kota Müsabakaları hazırlıkları kapsamında Kastamonu'da yeniden kampa girdi.

Türkiye Boks Federasyonunun Kadıdağı Kamp Merkezi'ndeki çalışmalarına Özbekistan Milli Takımı ile yaptığı ikili kamp nedeniyle ara veren milli takım, burada hazırlıklarına tekrar başladı.

Milli takım antrenörlerinden İsa Daştan, kampta olimpiyat elemelerine katılacak 8 boksör ile bu sporculara partnerlik yapan 8 sporcu bulunduğunu belirtti.

Sporcuların 7 antrenör yönetiminde çalıştığını anlatan Daştan, "Hedefimiz Londra'da yapılacak olimpiyat elemeleri. Zor bir süreçten geçiyoruz. Pandemi döneminde sporcularımız evlerinde hazırlandılar ama istediğimiz kadar hazırlanamadılar. Kamplarla oyuncularımızı hazır hale getirmeye çalışıyoruz. Kamplarımıza yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kontrollü devam ediyoruz." diye konuştu.

Kampın şubat ayına kadar devam edeceğini ifade eden Daştan, şubat ayında Macaristan'da düzenlenecek uluslararası bir turnuvaya katılacaklarını kaydetti.

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