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  4. Olimpik Lyon Teknik Direktörü Paulo Fonseca'ya futbol tarihinde görülmemiş ceza!

Olimpik Lyon Teknik Direktörü Paulo Fonseca'ya futbol tarihinde görülmemiş ceza!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
06.03.2025 07:54
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Olimpik Lyon Teknik Direktörü Paulo Fonseca, 9 ay men cezası aldı. Maçın hakemine fiziksel temasta bulunduğu için bu cezayı alan Fonseca, alanında ilginç bir rekorun sahibi oldu.

Olimpik Lyon Teknik Direktörü Paulo Fonseca'ya futbol tarihinde görülmemiş ceza!

Fransız basınına göre, Ligue 1'in 24. haftasında Brest ile yapılan maçta hakeme sert tepki gösteren Fonseca, 30 Kasım'a kadar uzaklaştırma cezası aldı.

HAKEME SERT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

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Oynanan maçın 96. dakikasında, VAR incelemesi sonucu Brest lehine penaltı verilmesi sonucu hakem Benoit Millot'a sert tepki gösteren Portekizli teknik adam, hakeme kafa atar gibi bir hareket yapmıştı.

ÖZÜR DİLEDİ AMA YETERLİ OLMADI

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Fonseca, maç sonrası düzenlediği basın toplantısında, bu davranışından dolayı özür dilemişti. Paulo Fonseca, 9 ay men cezası alarak bu alanda rekor kırdı.

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Anahtar Kelimeler:
Ceza lyon
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