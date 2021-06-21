Olimpiyat oyunlarında 10 bin seyirciye izin çıktı

Geçen yıl düzenlenmesi planlanan organizasyon pandemi nedeniyle ertelenmişti. Yurt dışından seyirci alınmayacağı daha önce açıklanmıştı.

Ülkede yaşayan sporseverlerin alınıp alınmayacağına yönelik belirsizlik ise Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ile Japon yetkililer arasında yapılan görüşmelerin ardından ortadan kalktı. Müsabakalara ev sahipliği yapan tesislerin kapasitesinin yüzde 50’sini geçmeyecek şekilde en fazla 10 bin Japon sporseverin oyunları izlemesi kararlaştırıldı.

Tokyo Olimpiyat Oyunları 23 Temmuz-8 Ağustos, Paralimpik Oyunları ise 24 Ağustos-5 Eylül tarihlerinde yapılacak.

Paralimpik Oyunları’yla ilgili seyirci kararının 16 Temmuz’da açıklanması bekleniyor.

