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Olimpiyatlarda kadınlar voleybolda şampiyon ABD

08.08.2021 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokyo Olimpiyat Oyunları kadınlar voleybol finalinde ABD, Brezilya'yı 3-0 mağlup ederek altın madalya kazandı. ABD kadın voleybolunda ilk kez olimpiyat şampiyonu oldu.

Olimpiyatlarda kadınlar voleybolda şampiyon ABD

Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar voleybolda final heyecanı yaşandı. Finalde ABD ile Brezilya karşı karşıya geldi.

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ABD, Ariake Arena'da oynanan müsabakada Brezilya'yı 25-21, 25-20 ve 25-14'lük setlerle 3-0 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. ABD böylece kadın voleybolunda ilk kez olimpiyat şampiyonluğu elde etti.

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Üçüncülük karşılaşmasında ise Sırbistan, Güney Kore'yi 25-18, 25-15 ve 25-15'lik setlerle 3-0 yenerek bronz madalya kazandı.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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Tokyo
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