Olimpiyatlarda kadınlar voleybolda şampiyon ABD

Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar voleybolda final heyecanı yaşandı. Finalde ABD ile Brezilya karşı karşıya geldi.

ABD, Ariake Arena'da oynanan müsabakada Brezilya'yı 25-21, 25-20 ve 25-14'lük setlerle 3-0 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. ABD böylece kadın voleybolunda ilk kez olimpiyat şampiyonluğu elde etti.

Üçüncülük karşılaşmasında ise Sırbistan, Güney Kore'yi 25-18, 25-15 ve 25-15'lik setlerle 3-0 yenerek bronz madalya kazandı.

KAYNAK: İHA

FOTOĞRAF: İHA

