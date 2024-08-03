Olimpiyatlardan ikonik bir poz daha! Olimpiyatlardan başarı haberleri peş peşe geldi: Sırıkla atlama, yüzme, okçuluk…

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na Türkiye olarak damga vurmaya devam ediyoruz. Bugünkü oyunlarda sırıkla atlama, yüzme ve okçulukta atletlerimiz tarihi başarıların altına imzasını attı.
16 yaşındaki milli yüzücü Kuzey Tunçelli, 1500 metre serbest stil elemelerinde yarışı büyük bir farkla birinci sırada tamamladı.
Bu başarı sayesinde Tunçelli, olimpiyat oyunları tarihimizde finalde yüzmeye hak kazanan ilk sporcumuz oldu.
Olimpiyat Oyunları'nda milli okçumuz Elif Berra Gökkır, son 16 turunda Japonya'dan Satsuki Noda'yı 6-4 yenerek çeyrek finale yükseldi.
Milli sporcumuz Ersu Şaşma, 5.75'i ilk denemede geçerek Tokyo 2020'nin ardından Paris 2024'te de sırıkla atlama finaline yükseldi.