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Olimpiyatlardan ikonik bir poz daha! Olimpiyatlardan başarı haberleri peş peşe geldi: Sırıkla atlama, yüzme, okçuluk…

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
03.08.2024 13:54
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Ülkemiz olimpiyatlarda başarılar elde etmeye devam ediyor. Milli yüzücümüz Kuzey Tunçelli, erkekler 1500 metre serbest stil elemelerinde 14:45.27'lik derecesiyle serisini büyük bir farkla birinci sırada tamamladı. Böylelikle ülkemiz tarihinde ilk kez yüzmede finale kaldı. Ayrıca Ersu Şaşma, 5.75'i ilk denemede geçerek sırıkla atlamada finale yükseldi. Şaşma'nın atlama sırasındaki pozu dikkat çekti. Milli okçumuz Elif Berra Gökkır ise son 16 turunda Japon rakibini yenerek çeyrek finale çıktı.

Olimpiyatlardan ikonik bir poz daha! Olimpiyatlardan başarı haberleri peş peşe geldi: Sırıkla atlama, yüzme, okçuluk…

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na Türkiye olarak damga vurmaya devam ediyoruz. Bugünkü oyunlarda sırıkla atlama, yüzme ve okçulukta atletlerimiz tarihi başarıların altına imzasını attı.

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TUNÇELLİ TARİHE GEÇTİ!

16 yaşındaki milli yüzücü Kuzey Tunçelli, 1500 metre serbest stil elemelerinde yarışı büyük bir farkla birinci sırada tamamladı.

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Bu başarı sayesinde Tunçelli, olimpiyat oyunları tarihimizde finalde yüzmeye hak kazanan ilk sporcumuz oldu.

OKÇULUKTA GÖKKIR ÇEYREK FİNALDE

Olimpiyat Oyunları'nda milli okçumuz Elif Berra Gökkır, son 16 turunda Japonya'dan Satsuki Noda'yı 6-4 yenerek çeyrek finale yükseldi.

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ŞAŞMA SIRIKLA ATLAMADA FİNALDE

Milli sporcumuz Ersu Şaşma, 5.75'i ilk denemede geçerek Tokyo 2020'nin ardından Paris 2024'te de sırıkla atlama finaline yükseldi.

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Anahtar Kelimeler:
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları
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