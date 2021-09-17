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Oliver Glasner'den kaleci Kevin Trapp'a teşekkür

17.09.2021 08:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eintracht Frankfurt'un teknik direktörü Oliver Glasner, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Fenerbahçe ile oynadıkları maçın son bölümünde sarı-lacivertli takımın kullandığı penaltı atışını kurtaran kaleci Kevin Trapp'a teşekkür etti.

Oliver Glasner'den kaleci Kevin Trapp'a teşekkür

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Eintracht Frankfurt'un teknik direktörü Oliver Glasner, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ilk maçında Fenerbahçe'nin deplasmanda Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından basın toplantısı düzenledi.

Frankfurtlu futbolcuların maçın ilk 15 dakikasında çok heyecanlı olduklarını ve maça iyi başlayamadıklarını, Fenerbahçe'nin ise hak ederek öne geçtiğini belirten Glasner, "Daha sonra taraftarlardan aldıkları destekle futbolcuların iyi bir mücadele sergilemelerinden dolayı onları övmem gerekiyor. Ardından gol de geldi" dedi.

Oliver Glasner, hücumda koordinasyon sorunu yaşadıklarını ve oyun içinde yanlış kararlar da verdiklerini aktararak, ancak Sam Lammers'in güzel bir gol attığını anlattı.

"Sonuçta penaltıyı kurtardığı için Kevin'e teşekkür etmemiz lazım" diyen tecrübeli teknik direktör, bu penaltı atışının, Fenerbahçe'nin ikinci yarıda Eintracht Frankfurt kalesine attığı tek şut olduğunu söyledi.

Glasner, ikinci yarıda Fenerbahçe takımını Eintracht Frankfurt kalesinden uzak tutmayı başardıklarını ifade ederek, karşılaşmanın gerçek bir Avrupa kupası mücadelesi gibi gerçekleştiğini kaydetti.

"FENERBAHÇE İLERİYE DOĞRU İYİ OYNADI VE KALİTELİ TAKIM OLDUĞUNU GÖSTERDİ"

Basın toplantısı düzenleyen Frankfurtlu futbolcu Eric Durm da karşılaşmadan sonra Mesut Özil ile konuştuğunu belirterek, 2014'de düzenlenen Dünya Futbol Şampiyonası'nda Özil ile iyi bir dönem geçirdiğini ve o dönemi unutmayacağını aktardı.

Durm, Mesut Özil'e ailesinin nasıl olduğunu sorduğunu ve gelecek için iyi dileklerde bulunduğunu dile getirdi.

Karşılaşmanın ilk 20-25 dakikasına kadar zorlandıklarını vurgulayan Durm, "Fenerbahçe ileriye doğru iyi oynadı ve kaliteli takım olduğunu gösterdi. Daha sonra maça hakimdik ve güzel bir atakla beraberliği sağladık" diye konuştu.

Eric Durm, ilk yarıya göre ikinci yarıda daha iyi oynadıklarını kaydederek, "Son bölümde şanslıydık ve penaltıyı kurtardığı için Kevin'e teşekkür etmemiz gerekiyor" ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe Futbol Kulübü
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