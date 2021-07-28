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Olmazsa olmazını açıkladı! Netflix'le dönmeye hazırlanan Seda Bakan sette bile bunu ihmal etmiyormuş

28.07.2021 17:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Seda Bakan, sosyal medyada en aktif olan oyunculardan biri. Son olarak, kızı Leyla için neler yaptığını paylaştı ve hayranlarının takdirini topladı.

Olmazsa olmazını açıkladı! Netflix'le dönmeye hazırlanan Seda Bakan sette bile bunu ihmal etmiyormuş

Ünlü oyuncu Seda Bakan, yıllarca emek verdiği mesleğinde fenomen dizi "Behzat Ç." sayesinde yükseldi. Dizide Eda karakterini canlandıran oyuncu, sonraki hamlelerini de akıllıca yaparak çıkışını sürdürdü. Ahmet Kural ve Murat Cemcir'le birlikte "Kardeş Payı" dizisinde oynayan ve komedide de ne kadar yetenekli olduğunu kanıtlayan Seda Bakan, sektörde aranan bir başrol oyuncusuna dönüştü. Sektörün devlerinden Acun Ilıcalı'yla da "Yetenek Sizsiniz"de bir araya geldikten sonra, bu kez bir başka star Cem Yılmaz'la "Arif v 216" filmi için anlaştı.

Seda Bakan Ali Erel leyla

Son olarak, çok izlenen "Mucize Doktor" dizisiyle ekrana gelen ünlü oyuncu, sette Covid-19'a yakalandıktan sonra diziden ayrıldı. Eşi Ali Erel ve kızı Leyla'yla bol bol vakit geçirmek isteyen Seda Bakan, setlere dönmek için her oyuncunun rüyası Netflix'i seçerek yine akıllıca bir hamle yaptı. Ama bu yoğun tempoda bile kızı Leyla'ya vakit ayırmayı ihmal etmedi.

Her şartta yapıyor

Seda Bakan

Kızı Leyla'nın üzerine titreyen Seda Bakan, dün akşam onun için neler yaptığını paylaştı.

Seda Bakan

Tatilde ve setteyken bile önceliği kızına veren ünlü oyuncu, "Leyloş'a her koşulda yoğurt mayalarım. Alarm kurup saatinde de alırım. Bebeklerimiz için en faydalısı..." diyerek hayranlarının takdirini topladı.


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Netflix Seda Bakan
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