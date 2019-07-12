Mynet Trend

Ölmek üzereydi! Zehirli aslan balığını böyle kurtardılar

Betül Kurucu Betül Kurucu
TÜRKİYE GÜNCEL  | 12.07.2019 09:27 | Son Güncelleme

Muğla'nın Fethiye ilçesinde dalgıçlar, balık avlamak için denize atılmasına rağmen bir daha geri çekilmeyen, sepete yakalanmış aslan balığını fark etti. Su altı kamerasınca kaydedilen bu anlarda, ölmek üzere olan aslan balığını kurtaran dalgıçlar, denize bıraktı.

Ölmek üzereydi! Zehirli aslan balığını böyle kurtardılar

Fethiye'nin önemli dalış noktalarından Sarıyarlar Koyu'nda, dalış eğitmeni Erhan Öztürk ve dalgıç Alper Yasemin, pazartesi günü bir grup dalgıç arkadaşıyla dalış gerçekleştirdi. Bir süre denizaltında balık ve bitkileri inceleyen dalgıçlar, daha sonra denize atılan sepeti fark etti. Sepetin yanına giden dalgıçlar, içinde ölü balıklar ve ölmek üzere olan aslan balığı ile karşılaştı. Çoğunlukla Hint Okyanusu ve Büyük Okyanus'ta, mercan kayalıklarında yaşayan ve zehirli olduğu bilinen aslan balığını kurtaran dalgıçlar, özgür bıraktı. Bu anlar ise dalgıçların su altı kamerasınca anbean kaydedildi.

Ölmek üzere olan zehirli aslan balığının özgürlüğe kavuşma anı kamerada

Dalış eğitmeni Erhan Öztürk, "Sarıyarlar Koyu'nda dalış gerçekleştirdik. Burada ipi kopmuş, atıldığı uzun süre olduğu belli olan sepetle karşılaştık. İçinde ölü balıklar ve ölmek üzere olan aslan balığını gördük. Balığı kurtardık. Biz yeni atılan hiçbir sepete müdahale etmiyoruz; ama bu sepetin artık geri çekilmeyeceği belliydi" dedi.

Ölmek üzere olan zehirli aslan balığının özgürlüğe kavuşma anı kamerada

(DHA)

PARTNERElektrikli MINI Cooper SE kendini gösterdiElektrikli MINI Cooper SE kendini gösterdi
Gören hayrete düşüyor! 'Tapulu malım' deyip...Gören hayrete düşüyor! 'Tapulu malım' deyip...
Şimşekler geceyi aydınlattı!Şimşekler geceyi aydınlattı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Muğla Fethiye aslan balığı

En Çok Okunan Trend Haberler

Güven Bana yarışmasına damga vuran 'İstiklal Marşı' sorusu

Güven Bana yarışmasına damga vuran 'İstiklal Marşı' sorusu

Uyarı az önce yapıldı! Kuvvetli bekleniyor

Uyarı az önce yapıldı! Kuvvetli bekleniyor

Türkiye’de bu ismi taşıyan tek kişi! Kimliğini gören şaşırıyor

Türkiye’de bu ismi taşıyan tek kişi! Kimliğini gören şaşırıyor

Resmi Gazete'de yeni dönem! Kullanımda...

Resmi Gazete'de yeni dönem! Kullanımda...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Sahilde eşini döven adamı linç ediyorlardı!

Sahilde eşini döven adamı linç ediyorlardı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

İş yerine astığı bu yazıyla fenomen oldu

İş yerine astığı bu yazıyla fenomen oldu

Karar sonrası İBB önünde coşkulu kutlama!

Karar sonrası İBB önünde coşkulu kutlama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
‘Tapulu malım’ dedi, sokağa duvar ördü

Gören hayrete düşüyor! 'Tapulu malım' deyip...

Çanakkale’de şimşekler geceyi aydınlattı

Şimşekler geceyi aydınlattı!

Türkiye'nin 'nüfus haritası' çıkarıldı! En yoğun Marmara, sonuncu Doğu Anadolu Bölgesi

İstanbul en yakın ili 3'e katladı! İşte o rakamlar

Bitmeyen vahşet! Sokak ortasında isyan etti: Kızlarımı kaçırıp...

Bitmeyen vahşet! Sokak ortasında isyan etti:Kızlarımı kaçırıp...

Meteoroloji'den 'son dakika' uyarısı! Öğleden sonra başlayacak

Meteoroloji'den 'son dakika' uyarısı! Öğleden sonra başlayacak

6 çocuğuna dilencilik yaptıran kadından çıkan para şok etti

Polis bile şaşırdı! Üzerinden çıkan para...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.