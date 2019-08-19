Ölmek üzereyken buldu! Şimdi onunla dünyayı geziyor

İskoçya'nın Dunbar şehrinde yaşayan 31 yaşındaki Dean Nicholson, kaynakçı olarak çalıştığı işinden yoruldu. Yaşam tarzını değiştirip dünyayı bir bisiklet koltuğundan görmek istedi ve Eylül 2018'de macerasına başladı.

BİSİKLETLE GEZDİĞİ 9. ÜLKEDE ONU BULDU

Nicholson, 8 farklı ülkeyi bisikletle gezdikten sonra rotada sıradaki ülke Bosna Hersek'e geçti. Burada aklının ucuna bile gelmeyecek bir olay yaşadı. Bisikletiyle yüksek sarp bir tepeye tırmanırken umutsuz bir miyav sesi duydu. Açlıktan ölmek üzere olan yavru kediyi besledikten sonra onu bırakmaya kıyamadı. Kedi güçlenene kadar onu bisikletinin ön sepetinde taşımaya karar verdi.

PASAPORT BİLE ÇIKARTTI

Nicholson, yalnız başlayan yolculuğuna dahil olan kediye "Nala" adını verdi. Aradan 1 ay geçti ve bisikletli gezgin Nala'ya çok alıştığını fark ederek onu sahiplenmeye karar verdi. Dünyayı bir kediyle dolaşmaya karar veren Nicholson, bisikletine ek bir ekipman ekleyerek Nala'ya özel bir yer yaptı. Hatta birlikte gezebilmeleri için sevimli kediye pasaport dahi çıkarttı.