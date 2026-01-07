Ölmüş menajere bahisten sevk geldi! TFF resmen duyurmuştu

TFF, Türkiye Futbol Federasyonu’na tescilli ve faal olduğu dönemde bahis oynadığı tespit edilen 104 futbol menajerinin PFDK'ya sevk edildiğini duyururken, sevk edilenler arasındaki isimlerden birinin vefat ettiği bilgisi geldi.

ÖLMÜŞ MENAJERE BAHİSTEN SEVK!

Ajansspor'dan Salim Manav'ın özel haberine göre; TFF’nin bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK’ya sevk ettiği menajer Özcan Üstüntaş, 8 Haziran 2024’te vefat etti.

TFF SEVK LİSTESİNİ YAYINLAMIŞTI!

TFF'den yapılan açıklamada; ''Türkiye Futbol Federasyonu’nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında, Türkiye Futbol Federasyonu’na tescilli ve faal olduğu dönemde bahis oynadığı tespit edilen aşağıda yer alan Futbol Menajerlerinin Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 07.01.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir.'' denilmişti.