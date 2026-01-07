SPOR

Ölmüş menajere bahisten sevk geldi! TFF resmen duyurmuştu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 108 teknik sorumlu ismin ve 104 menajerin bahis nedeniyle PFDK'ta sevk edildiğini duyurmuştu. Sevk edilenler arasında ismi yer alan menajer Özcan Üstüntaş ile ilgili flaş bir bilgiye ulaşıldı.

Burak Kavuncu

TFF, Türkiye Futbol Federasyonu’na tescilli ve faal olduğu dönemde bahis oynadığı tespit edilen 104 futbol menajerinin PFDK'ya sevk edildiğini duyururken, sevk edilenler arasındaki isimlerden birinin vefat ettiği bilgisi geldi.

Ölmüş menajere bahisten sevk geldi! TFF resmen duyurmuştu 1

Ajansspor'dan Salim Manav'ın özel haberine göre; TFF’nin bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK’ya sevk ettiği menajer Özcan Üstüntaş, 8 Haziran 2024’te vefat etti.

Ölmüş menajere bahisten sevk geldi! TFF resmen duyurmuştu 2

TFF'den yapılan açıklamada; ''Türkiye Futbol Federasyonu’nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında, Türkiye Futbol Federasyonu’na tescilli ve faal olduğu dönemde bahis oynadığı tespit edilen aşağıda yer alan Futbol Menajerlerinin Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 07.01.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir.'' denilmişti.

Ölmüş menajere bahisten sevk geldi! TFF resmen duyurmuştu 3

Ölmüş menajere bahisten sevk geldi! TFF resmen duyurmuştu 4

Ölmüş menajere bahisten sevk geldi! TFF resmen duyurmuştu 5

