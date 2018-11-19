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Ölü doğan bebeğine yaptığı şoke etti

bucokiyiymiş bucokiyiymiş
YAŞAM  | 19.11.2018 14:40 | Son Güncelleme

ABD, acılı bir annenin hikayesini konuşuyor!

Hamileliğinin 32. haftasında bebeği ölü doğan anne, yavrusunun cansız bedeniyle bir fotoğraf çekimi yapmak istedi. İşte o fotoğraflar yürek burktu.

Ölü doğan bebeğinin fotoğraflarını paylaştı

Ölü doğan bebeğinin fotoğraflarını paylaştı
Doktorun yolunu tutan Kristy, bebeğinin yaşamını yitirdiğini öğrendi.
En başından beri bir şeylerin ters gittiğinin farkında olan anne adayı hamileliğinin 32. haftasında doğum yapmak zorunda kaldı.
12 saatlik operasyonun ardından Kristy'nin bebeği rahimden çıkarıldı.
Kristy, bebeğinin cansız bedeni ile ilk ve son kez fotoğraflar çektirdi.
Acılı anne adayı bu fotoğrafları duygusal bir mesajla sosyal medya hesabından paylaştı.
Sağlık sorunlarını göz ardı ettiği için düşük yaptığını söyleyen Kristy, kadınları sağlık kontrollerini ihmal etmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor.
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Anahtar Kelimeler:
ölü bebek abd #fotoğraf

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