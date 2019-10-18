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Ölüdeniz Hava Oyunları'nda paraşüt kazası: 1 ölü, 2 yaralı

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YAŞAM  | 18.10.2019 22:02 | Son Güncelleme

Muğla’nın Fethiye ilçesinde devam eden 20. Ölüdeniz Hava Oyunları kapsamında 1700 rakımlı Babadağ’dan üçlü atlayış yapan Rus paraşütçülerin dağlık alana düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Fethiye’de devam eden 20. Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali kapsamında saat 16.30 sıralarında 1700 rakımlı Babadağ’dan tandem (üç kişilik atlayış) yapan Rus paraşütçüler, kalkış yaptıktan kısa bir süre sonra 1200 pisti yakınlarında kontrollerini kaybederek dağlık alana düştü.

Hava oyunları nedeniyle Ölüdeniz’de konuşlanan Jandarma Özel Arama Kurtarma (JÖAK) timi ve jandarma devriyesinin sağlık ekipleri ile birlikte bölgede yaptıkları çalışmalarda ulaşılan Rus paraşütlerden 1’inin öldüğü diğer 2’sinin ise yaralandığı tespit edildi. Yaralıların sağlık kurumlarına sevkini sağlamak için Aydın Filo Komutanlığı’ndan helikopter desteği istendi.

DAĞLIK ALANDAN ÇIKARILDILAR

Görevlendirilen askeri helikopter, paraşütçülerin düştükleri kayalıklara üç ayrı sorti yaptı. Helikopterden kayalıklara sarkan JÖAK timleri önce ağır yaralı olan, sonra hafif yaralı ve son olarak da hayatını kaybeden Rus paraşütçüyü dağlık alandan çıkardı.

Fethiye Şehir Stadı’na iniş yapan helikopterden alınan yaralılar bölgedeki iki ayrı hastaneye sevk edilirken; kazada ölen 35 yaşındaki Pavel Trishın’ın cenazesi ise Fethiye Devler Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ölüdeniz Hava Oyunları paraşüt kazası

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