Ölüleri bu telefonla arıyorlar!

Veda edecek fırsat dahi bulamadan sevdiğiniz birini kaybetmenin acısı tarif edilemez. Yakın zaman önce gördüğünüz birini aniden kaybetmek insanın içinde hiç dolmayacak büyük bir boşluk açar. Ona söyleme fırsatı bulamadığınız şeyler içinizde her geçen gün büyür büyür büyür. İşte Japonlar insanların içinde biriken veda ve özlem cümlelerini söylemeleri için onlara bir fırsat sunuyor. Beyaz bir telefon kulübesinin içinde duran siyah bir telefon, insanlara hattın öbür ucunda kaybettikleri sevdiklerinin olduğunu hissettiriyor.

İnsanın sevdiği birini aniden kaybetmesi, bu dünyadaki en trajik olaylardan biridir. İnsanların yaşadıkları bu üzücü olayla baş etme ve yas tutma şekilleri çok farklı olabilir. Kimi üzüntüsünü dışa vurarak, paylaşarak azaltmaya çalışırken, kimisi ise her şeyi içinde yaşamayı tercih eder.

İşte Japonların “Kaze no Denwa” adını verdikleri rüzgar telefonu fikri bu düşünceye dayanıyor. Son sözümüzü söyleyemediğimiz, veda edemediğimiz sevdiklerimizle son bir kez görüşme şansı veriyor bu telefon.