Ölümcül Makineler (Mortal Engines) konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Ölümcül Makineler (Mortal Engines) konusu, oyuncuları ve Kanal D yayın akışı

Ölümcül Makineler (Mortal Engines) filmi konusu ve oyuncuları sinema severler tarafından araştırılıyor. Bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de ekrana gelecek olan ve 2018 yılında vizyona giren Ölümcül Makineler, orijinal adıyla Mortal Engines filmi merakla bekleniyor. Aksiyon tarzı ve ilgi çekici konusu ile dikkat çeken filmin yönetmenliğini Christian Rivers yapıyor. İşte Christian Rivers'ın yönettiği Ölümcül Makineler filmi ile ilgili merak edilenler...
Dünyayı yok olma noktasına getirmiş büyük savaşların ardından yeryüzünde yeni bir yaşam şekli gelişmiştir. Hareketli büyük şehirler, kendilerinden küçük şehirleri yutarak onların kaynaklarını yağmalamaktadır. Londra'nın fakir kesimlerinden gelen Tom Natsworthy ile kaçak Hester Shaw'ın karşılaşması, genç adamın hayatı için mücadele edeceği zamanların başladığı anlamına gelecektir.
Hera Hilmar - Hester Shaw
Poppy MacLeod - Genç Hester Shaw
Robert Sheehan - Tom Natsworthy
Hugo Weaving - Thaddeus Valentine
Jihae - Anna Fang
Ronan Raftery - Bevis Pod
Leila George - Katherine Valentine
Patrick Malahide - Magnus Crome
Stephen Lang - Shrike
Colin Salmon - Chudleigh Pomeroy
Mark Mitchinson - Vambrace
Regé-Jean Page - Kaptan Madzimoyo Khora
07:00 Yabancı Damat
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Dilek Taşı
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
18:20 Kanal D Ana Haber
20:00 Ölümcül Makineler (Yabancı Sinema)
22:30 Büyük Haydut (Yabancı Sinema)
01:15 Ölümcül Makineler (Yabancı Sinema)
03:15 Aşk ve Umut
05:00 Güneşi Beklerken