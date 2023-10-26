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Ölümcül Makineler (Mortal Engines) konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Ölümcül Makineler (Mortal Engines) konusu, oyuncuları ve Kanal D yayın akışı

26.10.2023 19:24 | Son Güncelleme:
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Ölümcül Makineler (Mortal Engines) filmi ile ilgili aramalar filmin Kanal D yayın akışı listesinde yer almasıyla hız kazandı. JHera Hilmar ve Robert Sheehan'ın başrolde olduğu aksiyon, macera ve fantastik tarzdaki film bu akşam televizyonda ekrana gelecek. Her yayınlandığında büyük bir ilgi ile izlenen filme yine filme ilgi oldukça yoğun. Peki, Ölümcül Makineler (Mortal Engines) konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Ölümcül Makineler (Mortal Engines) konusu, oyuncuları ve Kanal D yayın akışı

Ölümcül Makineler (Mortal Engines) filmi konusu ve oyuncuları sinema severler tarafından araştırılıyor. Bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de ekrana gelecek olan ve 2018 yılında vizyona giren Ölümcül Makineler, orijinal adıyla Mortal Engines filmi merakla bekleniyor. Aksiyon tarzı ve ilgi çekici konusu ile dikkat çeken filmin yönetmenliğini Christian Rivers yapıyor. İşte Christian Rivers'ın yönettiği Ölümcül Makineler filmi ile ilgili merak edilenler...

ÖLÜMCÜL MAKİNELER (MORTAL ENGINES) KONUSU NEDİR?

Dünyayı yok olma noktasına getirmiş büyük savaşların ardından yeryüzünde yeni bir yaşam şekli gelişmiştir. Hareketli büyük şehirler, kendilerinden küçük şehirleri yutarak onların kaynaklarını yağmalamaktadır. Londra'nın fakir kesimlerinden gelen Tom Natsworthy ile kaçak Hester Shaw'ın karşılaşması, genç adamın hayatı için mücadele edeceği zamanların başladığı anlamına gelecektir.

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ÖLÜMCÜL MAKİNELER (MORTAL ENGINES) OYUNCULARI

Hera Hilmar - Hester Shaw

Poppy MacLeod - Genç Hester Shaw

Robert Sheehan - Tom Natsworthy

Hugo Weaving - Thaddeus Valentine

Jihae - Anna Fang

Ronan Raftery - Bevis Pod

Leila George - Katherine Valentine

Patrick Malahide - Magnus Crome

Stephen Lang - Shrike

Colin Salmon - Chudleigh Pomeroy

Mark Mitchinson - Vambrace

Regé-Jean Page - Kaptan Madzimoyo Khora

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KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Dilek Taşı
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
18:20 Kanal D Ana Haber
20:00 Ölümcül Makineler (Yabancı Sinema)
22:30 Büyük Haydut (Yabancı Sinema)
01:15 Ölümcül Makineler (Yabancı Sinema)
03:15 Aşk ve Umut
05:00 Güneşi Beklerken

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