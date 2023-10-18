Ölümcül Makineler oyuncuları kimler, konusu ne? Ölümcül Makineler filmi kaç yılında ve nerede çekildi?

Ölümcül Makineler filmi 18 Ekim Çarşamba akşamı Kanal D ekranlarında yayınlanacak olması nedeniyle gündemde yer aldı. Yönetmen koltuğunda Christian Rivers'ın oturduğu Ölümcül Makineler filmi heyecan ve aksiyon dolu sahneleriyle izleyicilere seyir keyfi yaşatıyor. Peki, Ölümcül Makineler ne zaman çekildi? İşte Ölümcül Makineler filmi hakkında merak edilen soruların yanıtları

ÖLÜMCÜL MAKİNELER KONUSU

Medeniyeti yok eden büyük felaketin ardından yıllar geçmiştir. Artık hiçbir şey eskisi gibi değildir. İnsanlar kendilerine yeni bir yaşam biçimi geliştirmiştir. Yeryüzünde hareket eden büyük şehirler, dünyada dolaşarak daha küçük olan kasabaları vahşice yağmalamaktadır. Tom Natsworthy, yürüyen büyük şehirlerden olan Londra’nın alt sınıfındandır. Tehlikeli kaçak Hester Shaw ile karşılaşan Tom Natsworthy artık hayatta kalmak için savaşmak zorundadır. Bu iki farklı insan hayatlarının değişmesine neden olan bir ittifak kurar. Yollarının kesişmesi beklenmedik olan bu ikilinin kurduğu ihtimal dışı ortaklık, dünyanın kaderini değiştirecektir.

ÖLÜMCÜL MAKİNELER OYUNCULARI

Ölümcül Makineler filmi oyuncuları arasında yer alan isimler şu şekildedir:

Hera Hilmar - Hester Shaw

Poppy MacLeod - Genç Hester Shaw

Robert Sheehan - Tom Natsworthy

Hugo Weaving - Thaddeus Valentine

Jihae - Anna Fang

Ronan Raftery - Bevis Pod

Leila George - Katherine Valentine

Patrick Malahide - Magnus Crome

Stephen Lang - Shrike

Colin Salmon - Chudleigh Pomeroy

Mark Mitchinson - Vambrace

Regé-Jean Page - Kaptan Madzimoyo Khora

ÖLÜMCÜL MAKİNELER NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Yapım yılı 2018 olan Ölümcül Makineler filmi Yeni Zelanda ve Amerika Birleşik Devletleri'nde çekilmiştir.







