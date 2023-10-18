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Ölümcül Makineler oyuncuları kimler, konusu ne? Ölümcül Makineler filmi kaç yılında ve nerede çekildi?

18.10.2023 19:23 | Son Güncelleme:
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Ölümcül Makineler filmi konusu ve oyuncuları gibi detaylar araştırılıyor. Bilim kurgu, macera ve aksiyon türlerini ele alan Ölümcül Makineler filmi bu akşam Kanal D ekranlarında yayınlanacak. Film, Philip Reeve'in 2001 tarihli aynı adlı romanından uyarlanmıştır. Filmi seyretmek isteyen sinemaseverler Ölümcül Makineler filmi hakkında detaylı bilgiye ulaşmak istiyor. Peki, Ölümcül Makineler oyuncuları kimler, konusu ne? Ölümcül Makineler filmi kaç yılında ve nerede çekildi?

Ölümcül Makineler filmi 18 Ekim Çarşamba akşamı Kanal D ekranlarında yayınlanacak olması nedeniyle gündemde yer aldı. Yönetmen koltuğunda Christian Rivers'ın oturduğu Ölümcül Makineler filmi heyecan ve aksiyon dolu sahneleriyle izleyicilere seyir keyfi yaşatıyor. Peki, Ölümcül Makineler ne zaman çekildi? İşte Ölümcül Makineler filmi hakkında merak edilen soruların yanıtları

ÖLÜMCÜL MAKİNELER KONUSU

Medeniyeti yok eden büyük felaketin ardından yıllar geçmiştir. Artık hiçbir şey eskisi gibi değildir. İnsanlar kendilerine yeni bir yaşam biçimi geliştirmiştir. Yeryüzünde hareket eden büyük şehirler, dünyada dolaşarak daha küçük olan kasabaları vahşice yağmalamaktadır. Tom Natsworthy, yürüyen büyük şehirlerden olan Londra’nın alt sınıfındandır. Tehlikeli kaçak Hester Shaw ile karşılaşan Tom Natsworthy artık hayatta kalmak için savaşmak zorundadır. Bu iki farklı insan hayatlarının değişmesine neden olan bir ittifak kurar. Yollarının kesişmesi beklenmedik olan bu ikilinin kurduğu ihtimal dışı ortaklık, dünyanın kaderini değiştirecektir.

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ÖLÜMCÜL MAKİNELER OYUNCULARI

Ölümcül Makineler filmi oyuncuları arasında yer alan isimler şu şekildedir:

Hera Hilmar - Hester Shaw
Poppy MacLeod - Genç Hester Shaw
Robert Sheehan - Tom Natsworthy
Hugo Weaving - Thaddeus Valentine
Jihae - Anna Fang
Ronan Raftery - Bevis Pod
Leila George - Katherine Valentine
Patrick Malahide - Magnus Crome
Stephen Lang - Shrike
Colin Salmon - Chudleigh Pomeroy
Mark Mitchinson - Vambrace
Regé-Jean Page - Kaptan Madzimoyo Khora

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ÖLÜMCÜL MAKİNELER NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Yapım yılı 2018 olan Ölümcül Makineler filmi Yeni Zelanda ve Amerika Birleşik Devletleri'nde çekilmiştir.


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