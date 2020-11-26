Ölümden dönen Enes Batur kazanın şokunu atlatamadı! 'İçimden bir ses 'ölmeyeceksin' dedi'

Geçtiğimiz haftalarda karantina kurallarına uymadığı gerekçesiyle Sancaktepe'deki yurda yerleştiğine ilişkin haberlerle gündeme gelen Enes Batur, Etiler'de trafik kazası geçirdi. Otomobilinin kontrolünü kaybeden Batur, ağaca çarptıktan sonra yol kenarında park halinde bulunan bir arabaya vurarak durabildi.

KAZA ANINI ANLATTI

Kaza sonrası şok geçiren Batur, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. YouTuber, "Takla attığım sırada 'Acaba ölecek miyim?' diye düşündüm. Sağlıktan değerli hiçbir şey yok" şeklinde konuştu.

İşte Enes Batur’un açıklamalarından öne çıkan kısımlar:

"Mesaj atan herkese çok teşekkür ediyorum. İlk defa böyle bir olay yaşadım. Korona atlattım ama şunu anladım; sağlıktan değerli, sevilmekten daha değerli hiçbir şey yok. Zor günün geldiğinde yanında iyi dostlar barındırabilmek kadar değerli hiçbir şey yok. Şükür ki yine aranızdayım, sağlığım yerimde. Böyle bir kazadan hiçbir yara almadan kurtulabilmek çok ilginç. Neler yaşadığımı şimdi anlatacağım.

"TALİHSİZ BİR OLAY OLDU"

Kimsenin böyle bir şey yaşamasını istemem. Sevdiğim veya sevmediğim kimsenin başına gelmesin böyle bir olay. Aramın kötü olduğu insanlar bile güzel mesajlar attı, hepsine teşekkür ederim. Olay şöyle oldu; sabah saat 10.30’da spora gitmek için yola çıktım. 11.00'de sporda olmam gerekiyordu. Yolumun bitmesine 3 dakika vardı ama talihsiz bir olay oldu.