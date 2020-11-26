Ölümden dönen Enes Batur kazanın şokunu atlatamadı! 'İçimden bir ses 'ölmeyeceksin' dedi'

Geçtiğimiz haftalarda karantina kurallarına uymadığı gerekçesiyle Sancaktepe'deki yurda yerleştiğine ilişkin haberlerle gündeme gelen Enes Batur, Etiler'de trafik kazası geçirdi. Otomobilinin kontrolünü kaybeden Batur, ağaca çarptıktan sonra yol kenarında park halinde bulunan bir arabaya vurarak durabildi.
Kaza sonrası şok geçiren Batur, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. YouTuber, "Takla attığım sırada 'Acaba ölecek miyim?' diye düşündüm. Sağlıktan değerli hiçbir şey yok" şeklinde konuştu.
İşte Enes Batur’un açıklamalarından öne çıkan kısımlar:
"Mesaj atan herkese çok teşekkür ediyorum. İlk defa böyle bir olay yaşadım. Korona atlattım ama şunu anladım; sağlıktan değerli, sevilmekten daha değerli hiçbir şey yok. Zor günün geldiğinde yanında iyi dostlar barındırabilmek kadar değerli hiçbir şey yok. Şükür ki yine aranızdayım, sağlığım yerimde. Böyle bir kazadan hiçbir yara almadan kurtulabilmek çok ilginç. Neler yaşadığımı şimdi anlatacağım.
Kimsenin böyle bir şey yaşamasını istemem. Sevdiğim veya sevmediğim kimsenin başına gelmesin böyle bir olay. Aramın kötü olduğu insanlar bile güzel mesajlar attı, hepsine teşekkür ederim. Olay şöyle oldu; sabah saat 10.30’da spora gitmek için yola çıktım. 11.00'de sporda olmam gerekiyordu. Yolumun bitmesine 3 dakika vardı ama talihsiz bir olay oldu.
Bir önceki gün alkol vs. hiçbir şey kullanmadım. Gözümü yoldan dahi ayırmadım. Ne telefon, ne de başka bir uğraşım yoktu. Tek baktığım yoldu. Kaza yapılacak bir yol da değildi aslında ama benim çarptığım yerde büyük bir ağaç var. Ağacın kökleri asfaltı delip, asfaltın altından yola sıçramıştı. Yoksa ben dümdüz o şeritte ilerliyordum.
Ağaca geldiğim anda arabanın tekerleri bir anda sola doğru çekti. Orada yol bozukluğu varmış. Çarptığım anı hatırlamıyorum. Kaza üç saniye sürüyor ama ben o anı hatırlamıyorum.
Yaşadıklarından sonra yalnız kalamadığını da söyleyen Enes Batur "Bana 20-30 saniye gibi geldi. Araba yana yattığı an aklıma ilk, 'Kaza yaptım ben, acaba ölecek miyim?' sorusu geldi. Biliyorum çok ilginç geliyor ama beyin o kadar hızlı çalışıyor ki o anda 'Ben ölecek miyim?' diye kendime sordum. Araba yere ters düştüğünde içimden bir ses 'Hayır, ölmeyeceksin' dedi. Çok ilginç anlardı. Ölmeyeceğimi hissettim o anda. Kaza sonrası öyle bir şok yaşadım ki anlatamam... 'Nasıl kaza yaptım?' oldum. İnsanlar bana 'İyi misin?' diye soruyorlar. Ben anlayamadım o anları" dedi.
Arabanın masrafının öneminin olmadığına da söyleyen Batur yaşadığı şoku henüz atlatamamış. Enes Batur açıklamasının devamında şunları söyledi: "Yolun karşısına geçtim, oturdum. Arabaya baktım, tekerlik kopmuş, araba da darmadağın olmuş. Araba hiç önemli değil. Para, pul bunların önemi olmadığını anlıyorsun. Arabayı o halde görmek beni üzdü ama 'Yaşıyorum ya!' dedim kendime. Sonra arkadaşlarıma konum atıp, 'Acil gelin' dedim. Hepsi geldi. Baba yüreği midir nedir bilmiyorum ama kazadan hemen sonra babam aradı. Kaza yaptığımı bilmiyor ama... 'Nasılsın oğlum, iyi misin?' diye sordu. Ben şok oldum. 'İyiyim baba' dedim. Kaza yaptığımı ilk başta söyleyemedim sonra söyledim, fotoğrafları attım. Antalya'dan uçağa binip, geldi.
Kız arkadaşım ve arkadaşlarım geldi. Herkes küçük bir kaza yaptığımı düşünüyordu. Videoyu izleyince olayın ciddiyetini anladık. Kaza sonrası yalnız kalamıyorum, korkuyorum. Bunu da birlikte atlatacağız."
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