Ölümsüzlük için yılda 2 milyon dolar harcıyordu! Amansız hastalığa yakalandı: "Kendi kendini yiyor"

48 yaşındaki ABD'li teknoloji girişimcisi ve biyohacker Bryan Johnson, uzun süredir uyguladığı sıra dışı sağlık programıyla tanınıyor. Her yıl yaklaşık 2 milyon dolar harcayan Johnson, daha önce mikroplastikleri vücudundan temizlediğini, saç dökülmesini durdurduğunu ve sağlık değerlerini gençlik seviyelerine çektiğini öne sürmüştü.

Ancak Johnson, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda kendisine otoimmün gastrit (AIG) teşhisi konulduğunu duyurdu.

"MİDEM KENDİNİ YİYOR"

Johnson, hastalığını "Midem kendini yiyor" sözleriyle anlatırken, standart tedavi yöntemlerinin hastalığı tamamen iyileştiremediğini belirtti. Paylaşımında, "Tıp dünyası bu hastalık için yapılabilecek tek şeyin belirtileri yönetmek olduğunu söylüyor. Ama ben bunu çözmeye çalışacağım." ifadelerini kullandı.

YILLARCA FARK ETMEDEN YAŞADI

Johnson, 21 yaşındayken tiroid bezinin yeterince hormon üretememesi nedeniyle hipotiroidi teşhisi aldığını ve yıllardır ilaç kullandığını söyledi. Ancak son yapılan ayrıntılı tetkiklerde, demir seviyelerinin sürekli düşük çıkmasının altında otoimmün gastritin yattığı ortaya çıktı.

Kolonoskopide herhangi bir sorun görülmeyince doktorlar endoskopi ve biyopsi yaptı. Kan testlerinde mide hücrelerine saldıran antikorlar tespit edilirken, mide biyopsileri de hastalığın erken evrede mide dokusuna zarar verdiğini gösterdi.

KANSER RİSKİNİ ARTIRABİLİYOR

Uzmanlara göre otoimmün gastrit, bağışıklık sisteminin mide hücrelerine saldırması sonucu gelişiyor. Hastalık uzun süre belirti vermeyebiliyor ancak zamanla B12 vitamini eksikliği, demir eksikliği, kansızlık ve mide kanseri riskinde artış gibi ciddi sonuçlara yol açabiliyor.

Johnson da yıllardır demir takviyesi kullanmasına rağmen değerlerinin normale dönmemesinin nedeninin bu hastalık olduğunu öğrendiğini ifade etti.

TEDAVİSİ YOK AMA MÜCADELEYİ BIRAKMIYOR

Otoimmün gastritin kesin bir tedavisi bulunmasa da B12 enjeksiyonları ve damar yoluyla demir tedavisiyle kontrol altına alınabiliyor. Johnson da bu kapsamda yüksek doz demir infüzyonu aldığını açıkladı.

Buna rağmen pes etmeyeceğini söyleyen girişimci, ferritin, demir, B12 ve diğer biyolojik belirteçlerini düzenli takip edeceğini, gerektiğinde yeni biyopsiler yaptıracağını ve deneysel tedavi yöntemlerini de araştıracağını belirtti.