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'Yaşayan Fosil' yeniden keşfedildi! Yeri gizli tutuluyor

Milyonlarca yıl önce yok olduğu düşünülen bir ağaç türü, 1994 yılında Avustralya'da yapılan keşifle bilim dünyasını şaşkına çevirdi. Sadece fosillerden bilinen Wollemi çamının canlı örneklerinin bulunması bilim insanlarını bile şoke etti.

'Yaşayan Fosil' yeniden keşfedildi! Yeri gizli tutuluyor
Çiğdem Berfin Sevinç

Bilim insanlarının 91 milyon yıllık fosil kayıtlarından tanıdığı Wollemi çamı (Wollemia nobilis), 1994 yılında Avustralya'nın Sydney kenti yakınlarındaki Wollemi Ulusal Parkı'nda yer alan ulaşılması güç bir kanyonda yeniden keşfedildi. Bu keşif, türün milyonlarca yıldır doğada tamamen yok olduğu yönündeki düşünceleri değiştirdi.

Yaşayan Fosil yeniden keşfedildi! Yeri gizli tutuluyor 1

"YAŞAYAN FOSİL" OLARAK ANILIYOR

Uzmanlar, ağacın günümüzdeki özelliklerinin milyonlarca yıl öncesine ait fosillerle büyük ölçüde örtüştüğünü belirtiyor. Bu nedenle Wollemi çamı, bilim dünyasında "yaşayan fosil" olarak tanımlanıyor. Keşif, bitkilerin uzun vadeli iklim değişikliklerine nasıl uyum sağlayabildiğini anlamak açısından da önemli bir fırsat sundu.

TAM YERİ GİZLİ TUTULUYOR

Ağacın bulunduğu kanyonun tam konumu Avustralyalı yetkililer tarafından kamuoyuyla paylaşılmıyor. Bunun nedeni ise bölgenin izinsiz ziyaretlerden, toprak kaynaklı hastalıklardan ve doğal yaşamın zarar görmesinden korunması. Ulaşılması son derece zor olan kanyonun nemli mikrokliması ve sarp kayalıklarla çevrili yapısı, türün bugüne kadar hayatta kalmasını sağlayan en önemli etkenler arasında gösteriliyor.

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Anahtar Kelimeler:
çam balı Fosil ağaç
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