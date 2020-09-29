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"Ölümsüzlük Şehri Misis" projesine bir ödül daha

ADANA HABERLERİ  | 29.09.2020 10:56 | Son Güncelleme

Yüreğir Belediyesi’nin ‘Ölümsüzlük Şehri Misis’ projesi Tarihi Kentler Birliği tarafından ‘Proje Ödülü’ne layık görüldü.Tarihi Kentler Birliği, Birlik Meclisi 2020 yılı Olağan 2.

Yüreğir Belediyesi’nin ‘Ölümsüzlük Şehri Misis’ projesi Tarihi Kentler Birliği tarafından ‘Proje Ödülü’ne layık görüldü.
Tarihi Kentler Birliği, Birlik Meclisi 2020 yılı Olağan 2. Toplantısı İstanbul’da gerçekleştirildi. Belediye başkanlarının katılımıyla yapılan toplantıda Koruma Özendirme Yarışması ödülleri sahiplerine verildi.
2012 yılından bu yana devam eden ‘Ölümsüzlük Şehri Misis’ projesi, yürütülen bütüncül, çok katmanlı ve kapsamlı koruma stratejisi projesi ve uygulaması ile ‘Proje Ödülü’ne layık görüldü.
Törende konuşan Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “‘Ölümsüzlük Şehri Misis’ temalı projemiz ile ödül almak bizim için gurur verici. Bizi bu ödüle layık görenlere çok teşekkür ediyoruz. Özellikle Metin Sözen hocamızın adına bu ödülü almak bizim için çok kıymetli. Kendisi hakikaten tarihi kentlere çok önem veren bu konuda ufuk açıcı eserler ortaya koyan bir büyüğümüz. Misis, Neolitik Çağ’dan beri yaşamın durmaksızın devam ettiği, ölümsüzlük iksirinin Ceyhan Nehri’ne düşürüldüğünün rivayet edildiği bir şehir. Misis’te kazılarımız Adana Müze Müdürlüğü riyasetinde bir İtalyan ekibi tarafından yapılıyor. Projemizle amacımız tarihi eserlerin, tarihi değerlerimizin günlük yaşayan yerler haline getirilmesi. İnşallah bundan sonraki süreçte de Adana’yı, Misis’i insanlarımıza daha çok tanıtıp şehir dışından insanlarımızın gelip gördüğü yerler haline getirmek istiyoruz” dedi.
Yüreğir Belediyesinin ‘Ölümsüzlük Şehri Misis’ projesi daha önce de Tarihi Kentler Birliği tarafından ‘Proje Dalında Birincilik’, ‘Süreklilik Ödülü’ ve ‘Başarı’ ödüllerine layık görüldü.

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