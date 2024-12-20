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"Ölünce beni kim yıkayacak?" reklamı sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Turizm Bakanı Ersoy'un eşinden tepki

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
20.12.2024 13:39
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TRT'nin Gassal dizisinin reklam kampanyası için kullanılan "Ölünce beni kim yıkayacak?" afişi sosyal medyada büyük tepki görüyor. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un eşi Pervin Ersoy da bu reklama isyan eden isimler arasındaydı.

"Ölünce beni kim yıkayacak?" reklamı sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Turizm Bakanı Ersoy'un eşinden tepki

"Ölünce beni kim yıkayacak?" Herkes bu sorunun neden çeşitli bilbordlarda olduğunu sorgularken bu sorunun bir dizinin reklamı olduğu ortaya çıktı.

Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa gibi birçok ilde kentin uğrak noktalarındaki reklam panolarında "Ölünce beni kim yıkayacak?" şeklinde afişler günlerdir gündemde.

TRT'nin uluslararası dijital platformu tabii'de yayınlanacak Gassal dizisini reklam kampanyası büyük tepki çekti.

Afişlerin kayıp-hasta travması yaşayan kişilere olası etkileri nedeniyle TRT'yi eleştiren sosyal medya kullanıcıları arasında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy da yer aldı.

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"ZATEN YETİRİNCE KÖTÜ"

Afişlerden birinin fotoğrafını sosyal medya hesabından "Bu nedirrrr" başlığıyla paylaşan Pervin Ersoy şu yorumu yaptı: "Yakınını kaybedenleri, hayatta yalnız olanları, hasta ebeveynine bakanları düşünmedin; böyle bir laf yazdın ve bunu her yere koydun. Zaten yeterince kötü. Yetmezmiş gibi, belki de her gün bir kişinin intihar ettiği İstanbul'da Marmaray ve metrolara bu afişi koymanın nedeni intihara call-to-action yapmak mı acaba?"

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Pervin Ersoy'un sosyal medyadaki bu tepkisi yayılırken TRT ve dizi ekibinden ise henüz bir açıklama gelmedi.

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Anahtar Kelimeler:
TRT 1
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