'Ölünce Beni Kim Yıkayacak?' tanıtım afişi büyük ses getirmişti! Gassal'ın galası yapıldı! Ahmet Kural yorum yapmak istemedi! O anlar gündemde

Yönetmenliğini Selçuk Aydemir'in üstlendiği, senaryosunu ise Sümeyye Karaaslan kaleme aldığı Gassal dizisi henüz yayınlanmadan tepkilerin hedefi oldu.

TRT'nin uluslararası dijital platformu Tabii'nin orijinal dizisi Gassal için metrolara, duraklara ve billboardlara 'Ölünce Beni Kim Yıkayacak?' şeklinde tanıtım afişleri asıldı.

TEPKİ ÇEKTİ

Bu afişler kısa sürede herkesin eleştirisini kazandı ve 'Kaç kişi bu yüzden anksiyeteler yaşıyor', 'Gördükçe bunalıyorum' şeklinde yorumlar yapıldı.

Yayınlanmadan büyük ses getiren Gassal dizisinin galası dün akşam gerçekleştirildi. Dizinin başrolü Ahmet Kural'a ise gelen tepkiler soruldu. Kural eleştirilere yanıt vermek istemedi ve;

'BU İŞİN REKLAM KISMINI...'

''Ben doğal olarak çok objektif bakamıyorum oraya. Yaklaşık olarak bir senedir bu karakterle yaşıyorum. Dolasıyla benim gördüğüm Gassal ile ilgili her şey bana karakteri hatırlatıyor ve öyle bakıyorum. Çok çalışan var, emek veren var. Bu işin reklam kısmını, tanıtımını yapım şirketimiz ve reklam ajansı hallederken benim görevimde 'Baki' karakterini elimden geldiğince hayat verebilmek.'' ifadelerini kullandı.

GASSAL DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Ahmet Kural'ın başrolünde yer aldığı Gassal dizisi; Gassallık mesleğini sürdüren ve bir gün başına gelen kaza ile "Ölünce beni kim yıkayacak" sorusu aklına gelen Baki'nin yaşamını konu ediniyor.