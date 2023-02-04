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Ölüp yeniden dirildiğini söyledi! Öbür dünyaya dair anlattıkları tüyler ürpertti... “27 dakika boyunca ölüydüm”

04.02.2023 08:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan Tina Hines isimli bir kadın kalp krizi geçirdikten sonra yaklaşık yarım saat boyunca fiilen öldü. Bu süre zarfında öbür dünyayı gördüğünü yüz yüze geldiğini iddia eden kadın yeniden hayata döndüğünde anlattıklarıyla tüyler ürpertti.

Ölüp yeniden dirildiğini söyledi! Öbür dünyaya dair anlattıkları tüyler ürpertti... “27 dakika boyunca ölüydüm”

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan Tina Hines isimli bir kadın 2018 yılında kalp krizi geçirdi. Kocası Brian kadının hayata dönmesi için ilk yardım müdahalelerinde bulunarak ambulansa haber verdi. Hastaneye kaldırılırken ambulansta sağlık görevlileri tarafından altı kez kalbi durmasına rağmen yeniden hayata döndürülen Hines, toplam 27 dakika boyunca fiilen ölüydü. Hastanede entübe edildikten sonra yeniden gözlerini açan Hines, öbür dünyayı bir an için gördüğünü söyledi.

“ÖBÜR DÜNYA GERÇEK”

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Hastanede kalbinin durduğu sırada ölümü deneyimlediğini anlatan Hines, “Deneyimlediğim şey inanılmazdı. Sonsuz bir dingillik ve huzur hissettim. Gördüklerimi tam anlamıyla anlatamıyorum. Ancak öbür dünya gerçek. Sadece bunu bilin.” dedi. Hastanedeki tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Hines, yaşadığı deneyimin hayatını tamamen değiştirdiğini sözlerine ekledi.

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