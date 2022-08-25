Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Öldü, dirildi, bir daha öldü! Cenazedekiler buz kesildi

Öldü, dirildi, bir daha öldü! Cenazedekiler buz kesildi

25.08.2022 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meksika'da yaşayan 3 yaşındaki Camila Roxana Martinez Mendoza isimli kız çocuk, kusma ve ateş şikayetiyle hastaneye götürüldü. Tedavilere rağmen kurtarılamayan talihsiz çocuğun, yüksek ateş nedeniyle hayatını kaybettiği kaydedildi. Olayın ardından kızlarını alan aile, onun için bir cenaze töreni düzenledi. Ancak cenaze esnasında küçük kızın gözünü kırptığını fark edilince tabut açıldı ve küçük kızın aslında yaşadığı anlaşıldı.

Öldü, dirildi, bir daha öldü! Cenazedekiler buz kesildi

Meksika'da küçüklüğünden bu yana yüksek ateşle boğuşan ve son zamanlarda yürüme yetisinin de zayıflayadığı bildirilen 3 yaşındaki bir kız çocuğu, hastalığının ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan ilk müdahalenin ardından, doktorlar kızın hayatını kaybettiği açıkladı ve ölüm raporu yazıldı. Sonrasında olanlar ise herkesi şaşkına çevirdi.

NABZI ATIYORDU

kız çocuğu

Kızlarını hastaneden alan ailenin düzenlediği cenaze töreni sırasında, babaannesi tabutun açık kısmından küçük kızın gözlerinin hareket ettiğini fark etti. Yakınlarına haber vermesi üzerine hemen tabutu açtılar ve kızın nabzının attığını hissedince şoke oldular.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

anne1234

Küçük kız hızla hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Ancak yine durumunun ağırlaşması üzerine bu sefer kesin olarak hayatını kaybetti ve cansız bedeni ailesine teslim edildi. Herkesi şaşkına çeviren olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı yayında boğuldu! Ailesi ve arkadaşları çaresizce izlediCanlı yayında boğuldu! Ailesi ve arkadaşları çaresizce izledi
Kan donduran olay! Arkadaşının karnını kesip bebeğini çaldıKan donduran olay! Arkadaşının karnını kesip bebeğini çaldı
Canlı yayında tacize uğradı! İzleyicileri uyarınca fark ettiCanlı yayında tacize uğradı! İzleyicileri uyarınca fark etti
Anahtar Kelimeler:
cenaze
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Onlar da sevgilileri de evli! “Haftada bir eşler değişiyor”

Onlar da sevgilileri de evli! “Haftada bir eşler değişiyor”

İç çamaşırı giymedi, pijamasının düğmelerini açıp poz verdi

İç çamaşırı giymedi, pijamasının düğmelerini açıp poz verdi

Aile su parkına g-string ile gitti! Tepkilerin odağına yerleşti

Aile su parkına g-string ile gitti! Tepkilerin odağına yerleşti

Kayınvalide kıyafet seçimiyle düğünde olay yaratınca...

Kayınvalide kıyafet seçimiyle düğünde olay yaratınca...

İlginizi Çekebilir

Hemen yemeyi bırakın! Bel çevresini kalınlaştırıyor

Hemen yemeyi bırakın! Bel çevresini kalınlaştırıyor

Güzellik sevdası yüzünden 1 yıl boyunca aynalara bakamadı!

Güzellik sevdası yüzünden 1 yıl boyunca aynalara bakamadı!

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

İç çamaşırı giymedi, pijamasının düğmelerini açıp poz verdi

İç çamaşırı giymedi, pijamasının düğmelerini açıp poz verdi

İncelme ve zayıflama için altın değerinde öneriler

İncelme ve zayıflama için altın değerinde öneriler

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.