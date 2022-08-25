Öldü, dirildi, bir daha öldü! Cenazedekiler buz kesildi

Meksika'da küçüklüğünden bu yana yüksek ateşle boğuşan ve son zamanlarda yürüme yetisinin de zayıflayadığı bildirilen 3 yaşındaki bir kız çocuğu, hastalığının ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan ilk müdahalenin ardından, doktorlar kızın hayatını kaybettiği açıkladı ve ölüm raporu yazıldı. Sonrasında olanlar ise herkesi şaşkına çevirdi.

NABZI ATIYORDU

Kızlarını hastaneden alan ailenin düzenlediği cenaze töreni sırasında, babaannesi tabutun açık kısmından küçük kızın gözlerinin hareket ettiğini fark etti. Yakınlarına haber vermesi üzerine hemen tabutu açtılar ve kızın nabzının attığını hissedince şoke oldular.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Küçük kız hızla hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Ancak yine durumunun ağırlaşması üzerine bu sefer kesin olarak hayatını kaybetti ve cansız bedeni ailesine teslim edildi. Herkesi şaşkına çeviren olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

