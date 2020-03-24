SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol
  4. Olympiakos Başkanı koronavirüsü yendi

Olympiakos Başkanı koronavirüsü yendi

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 24.03.2020 12:05 | Son Güncelleme

Yunanistan'dan koronavirusle alakalı sevindirici bir haber geldi. Olympiakos, 52 yaşındaki kulüp sahibi ve başkanı Evangelos Marinakis'in 13 günün ardından hastalığı yendiğini aktardı.

Olympiakos Başkanı koronavirüsü yendi

Avrupa'da herkesi günden güne etkileyen koronavirüs ile ilgili Olympiakos'tan flaş bir açıklama geldi.

Yunan kulübü 10 Mart'ta koronavirüs testleri pozitif çıkan başkan Evangelos Marinakis'in hastalığı yendiği açıklandı.

Olympiakos'un resmi medya hesaplarından şu ifadeler kullanıldı:

"Koronavirüs testi pozitif çıkan Olympiakos Başkanı Evangelos Marinakis, bu hastalıkla olan savaşı kazandı ve hastalığı yendi. 52 yaşındaki başkan Marinakis'in bünyesinde an itibariyle hiçbir semptom kalmadı."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Türkiye'de koronavirüs salgını vaka, iyileşen ve ölüm istatistikleri Türkiye'de koronavirüs salgını vaka, iyileşen ve ölüm istatistikleri
2020 Tokyo Olimpiyatları ertelendi!2020 Tokyo Olimpiyatları ertelendi!
En güzel Galatasaray sözleriEn güzel Galatasaray sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Olympiakos başkan koronavirüs Evangelos Marinakis

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyada paylaşılan yaşlı adamın videosu büyük tepki çekti! Bakan Soylu'dan açıklama geldi

Sosyal medyada paylaşılan yaşlı adamın videosu büyük tepki çekti! Bakan Soylu'dan açıklama geldi

Marketlere ve toplu taşıma araçlarına yönelik koronavirüs tedbirleri artırıldı

Marketlere ve toplu taşıma araçlarına yönelik koronavirüs tedbirleri artırıldı

Buse Terim'den Fatih Terim'e duygusal sözler! "Nefesim daralıyor"

Buse Terim'den Fatih Terim'e duygusal sözler! "Nefesim daralıyor"

Fatih Terim koronavirüse yakalandı!

Fatih Terim koronavirüse yakalandı!

Fatih Terim derbi sonrası uyarmıştı: Sağlığımız, hayatımız söz konusu

Fatih Terim derbi sonrası uyarmıştı: Sağlığımız, hayatımız söz konusu

Beşiktaş'tan koronavirüs testi! Sergen Yalçın açıkladı!

Beşiktaş'tan koronavirüs testi! Sergen Yalçın açıkladı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Pele açıkladı! Messi mi Ronaldo mu?

Pele açıkladı! Messi mi Ronaldo mu?

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

UEFA Avrupa Ligi'nde 2 maç ertelendi!

UEFA Avrupa Ligi'nde 2 maç ertelendi!

Yolanthe'den Sneijder'e aşk çalımı

Yolanthe'den Sneijder'e aşk çalımı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Olympiakos Başkanı koronavirüsü yendi

O kulübün başkanı koronavirüsü yendi!

2020 Tokyo Olimpiyatları bir yıl ertelendi!

2020 Tokyo Olimpiyatları ertelendi!

FIFA'nın koronavirüs tanıtım videosunda Emre Belözoğlu da yer aldı!

Koronavirüs videosunda Emre detayı!

UEFA, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ni süresiz olarak erteledi!

UEFA, İstanbul'da düzenlenecek Şampiyonlar Ligi finalini erteledi!

UEFA'dan kulüplere FFP müjdesi

UEFA'dan kulüplere FFP müjdesi

Pele son noktayı koydu! Messi mi Ronaldo mu?

Pele açıkladı! Messi mi Ronaldo mu?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.