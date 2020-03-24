Olympiakos Başkanı koronavirüsü yendi

Avrupa'da herkesi günden güne etkileyen koronavirüs ile ilgili Olympiakos'tan flaş bir açıklama geldi.
Yunan kulübü 10 Mart'ta koronavirüs testleri pozitif çıkan başkan Evangelos Marinakis'in hastalığı yendiği açıklandı.
Olympiakos'un resmi medya hesaplarından şu ifadeler kullanıldı:
"Koronavirüs testi pozitif çıkan Olympiakos Başkanı Evangelos Marinakis, bu hastalıkla olan savaşı kazandı ve hastalığı yendi. 52 yaşındaki başkan Marinakis'in bünyesinde an itibariyle hiçbir semptom kalmadı."
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