OLYMPİAKOS FENERBAHÇE BEKO MAÇI CANLI İZLE! THY Euroleague Olympiakos Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Olympiakos ile Fenerbahçe Beko Barış Ve Dostluk Salonu'nda bugün (13 Aralık 2022 Salı) kozlarını paylaşacak. Heyecanla beklenen THY Euroleague 13. hafta karşılaşmasının yayın saati ve kanalı merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında Olympiakos Fenerbahçe Beko maçı canlı izle ekranını sorguluyor. Peki, Olympiakos Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

OLYMPİAKOS FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Olympiakos Fenerbahçe Beko maçı bugün (13 Aralık 2022 Salı) saat 21.00'de başlayacak.

OLYMPİAKOS FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Olimpiakos Fenerbahçe maçı S Sport ve S Sport+'ta canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE BEKO, THY EUROLEUGE'DE ŞAMPİYONLUK YOLUNDA!

Sarı lacivertli temsilcimiz, Turkish Airlines EuroLeague'de son olarak çift maç haftasında kozlarını paylaştı.

Sarı Lacivertliler İlk olarak 22 Kasım'da Monaco'ya konuk olmış ve sahadan 93-96 üstünlükle ayrılmıştı.

24 Kasım'da Emporio Armani Milano'yu 72-82 yenen Fenerbahçe, 11. maç hafta evinde Real Madrid'e mağlup olmuştu.

Fenerbahçe Beko, geçen hafta Alba Berlin'i ise yenmişti.

