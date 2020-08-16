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Olympiakos Garry Rodrigues için harekete geçti

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 16.08.2020 12:23 | Son Güncelleme

Olympiakos, Fenerbahçe'den Garry Rodrigues'i transfer etmek için harekete geçti. Yıldız futbolcu geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla ligde oynadığı 26 maçta 4 gol attı ve 5 asist yaptı. Rodrigues'in Fenerbahçe ile 1 yıl daha kiralık sözleşmesi bulunuyor.

Olympiakos Garry Rodrigues için harekete geçti

Olympiakos, Fenerbahçe'den Garry Rodrigues'i transfer etmek için harekete geçti. Olympiakos, Fenerbahçe'den Garry Rodrigues'e talip oldu.

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Yunan basınında Kostas Nikolakopoulos imzalı haberd,e Yunan ekibi kanat mevkisi transferinde Garry Rodrigues'i kadrosuna katmak istiyor.

Olympiakos teknik heyeti Podence'nin bıraktığı boşluğu Garry Rodrigues'in dolduracağını düşündüğü için Yunan ekibinin yetkilileri ransfer için harekete geçti. Fenerbahçe, Garry Rodrigues'i Suudi Arabistan'ın Al İttihad takımından kiralarken, 29 yaşındaki futbolcunun 1 yıllık daha kiralık sözleşmesi bulunuyor.

(FUTBOL ARENA)

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