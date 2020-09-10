Olympiakos, Garry Rodrigues transferinden vazgeçti

Olympiakos'un Garry Rodrigues transferinde sıcak gelişme yaşandı Uzun süredir Fenerbahçe'den ayrılacağı konuşulan tecrübeli kanat oyuncusu ile ilgilenen Olympiakos kararını verdi.
Geçtiğimiz günlerde Radyospor'dan Özgür Sancar'a konuşan Rodrigues, kendisini Yunanistan'dan arayan gazetecilerin "Olympiakos'a geliyor musun?" diye sorduklarını belirtmiş ve şu cevabı vermişti:
"Anlayamıyorum, son derece saçma iddialar. Hepsine aynı şeyi söylüyorum. Ben buradayım. Bir yere gitmiyorum. 1 yıl daha kontratım var."
Fenerbahçe, Cape Verdeli futbolcu ile sözleşmesinin feshi konusunda görüşmüş ve Rodrigues kulüpten ayrılmak istemediğini belirtmişti.
(AJANSSPOR)
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