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Olympiakos maçında alınan yenilgi sonrası Fenerbahçe'nin yıldız ismi sorumluluğu aldı, özür mesajı yayınladı!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
12.04.2024 08:24
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UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, çeyrek final ilk mücadelesinde Yunan ekibi Olympiakos karşısında 3-0'dan 3-2'ye getirdiği maçta rakibine mağlup olurken tecrübeli oyuncu Çağlar Söyüncü maçın ardından bir özür mesajı yayınladı. İşte detaylar...

Çağlar Söyüncü

Çağlar Söyüncü

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Yunan ekibi Olympiakos ile karşılaşan Fenerbahçe, 3-0 geriye düştüğü maçta attığı 2 golle 3-2 mağlup olurken, tecrübeli savunmacı Çağlar Söyüncü maçın ardından bir özür mesajı yayınladı.

"ÖZÜR DİLİYORUM"

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Söyüncü paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Büyük Fenerbahçe taraftarından, kulübümden ve takım arkadaşlarımdan özür diliyorum. Maç ile ilgili bütün sorumluluk biz futbolculara aittir. Bugün o sorumluluğu ben alıyorum ve tekrardan büyük Fenerbahçe ailesinden özür diliyorum." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Çağlar Söyüncü, müsabakada 90 dakikada sahada kaldı.

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