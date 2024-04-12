Olympiakos maçında alınan yenilgi sonrası Fenerbahçe'nin yıldız ismi sorumluluğu aldı, özür mesajı yayınladı!

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Yunan ekibi Olympiakos ile karşılaşan Fenerbahçe, 3-0 geriye düştüğü maçta attığı 2 golle 3-2 mağlup olurken, tecrübeli savunmacı Çağlar Söyüncü maçın ardından bir özür mesajı yayınladı.

"ÖZÜR DİLİYORUM"

Söyüncü paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Büyük Fenerbahçe taraftarından, kulübümden ve takım arkadaşlarımdan özür diliyorum. Maç ile ilgili bütün sorumluluk biz futbolculara aittir. Bugün o sorumluluğu ben alıyorum ve tekrardan büyük Fenerbahçe ailesinden özür diliyorum." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Çağlar Söyüncü, müsabakada 90 dakikada sahada kaldı.





