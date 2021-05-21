Olympiakos'tan Feghouli için 3 yıllık teklif

Olympiakos, Galatasaraylı futbolcu Feghouli için devrede.
Yunan basınında Sport24'ün haberine göre, Olympiakos kulübü Feghouli için 3 yıllık bir sözleşme teklifi sunacak ve bu teklifin içinde yüksek bonusların da olacağı belirtildi.
Galatasaray'da bu sezon beklenen performansı sergileyemeyen ve son haftalarda birçok maçta 11'de olmayan Feghouli'nin 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
Feghouli bu sezon Galatasaray'da ligde 22 maçta 2 gol attı ve 4 asist yaptı.
(FUTBOL ARENA)
Okuyucu Yorumları 0 yorum