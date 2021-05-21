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Olympiakos'tan Feghouli için 3 yıllık teklif

21.05.2021 07:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olympiakos, Galatasaray'dan Feghouli'yi transfer etmek için devreye girdi. 3 yıllık sözleşme teklifi yapılacak.

Olympiakos'tan Feghouli için 3 yıllık teklif

Olympiakos, Galatasaraylı futbolcu Feghouli için devrede.

Yunan basınında Sport24'ün haberine göre, Olympiakos kulübü Feghouli için 3 yıllık bir sözleşme teklifi sunacak ve bu teklifin içinde yüksek bonusların da olacağı belirtildi.

Galatasaray'da bu sezon beklenen performansı sergileyemeyen ve son haftalarda birçok maçta 11'de olmayan Feghouli'nin 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Feghouli bu sezon Galatasaray'da ligde 22 maçta 2 gol attı ve 4 asist yaptı.

(FUTBOL ARENA)


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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Galatasaray Futbol Kulübü
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