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Olympique Lyon 4 - 1 Barcelona

FUTBOL HABERLERİ  | 18.05.2019 21:46 | Son Güncelleme

Kadınlar UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Barcelona'yı 4-1 mağlup eden Olympique Lyon, şampiyon oldu.

Olympique Lyon 4 - 1 Barcelona

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Ferencvaros Stadı'nda oynanan final müsabakasında, Fransa temsilcisi Olympique Lyon ile İspanya ekibi Barcelona karşılaştı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Olympique Lyon, 5. dakikada Dzsenifer Marozsan, 14'üncü, 19'uncu ve 30'uncu dakikalarda Ada Hegerberg'in ağları sarsmasıyla ilk yarıyı 4-0 önde kapadı.

Barcelona, 89. dakikada Asisat Oshoala'ın golüyle farkı azaltsa da Olympique Lyon, mücadeleden 4-1 galip ayrıldı.

Bu galibiyetle Olympique Lyon, üst üste 4'üncü, toplamda ise 6'ncı Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaştı.

Organizasyonda finale yükselen ilk İspanyol takımı Barcelona ise kupanın sahibi olamadı.

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Anahtar Kelimeler:
Olympique Lyon barcelona

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