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Olympique Lyon'un yeni hocası Rudi Garcia oldu

FRANSA HABERLERİ  | 14.10.2019 19:45 | Son Güncelleme

Fransa Birinci Futbol Ligi ekibi Olympique Lyon'un teknik direktörlüğüne Rudi Garcia getirildi.

Olympique Lyon'un yeni hocası Rudi Garcia oldu

Bu sezon 11 resmi maçın yalnızca 3'ünden galip ayrılan Olympique Lyon, teknik direktör Sylvinho'nun görevine son verilmesinden bir hafta sonra Rudi Garcia ile anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 55 yaşındaki Fransız teknik adamla sözleşme imzalandı.

Garcia, kariyerinde ülkesinin Saint-Etienne, Dijon, Le Mans, Lille ve Marsilya takımlarının yanı sıra İtalyan kulübü Roma'yı da çalıştırdı.

Ligue 1'deki son 7 maçını kazanamayan Lyon, lider Paris Saint-Germain'in 12 puan gerisinde 14. sırada yer alıyor.

Yemesi güzel ama öyle bir zararı var ki... Yemesi güzel ama öyle bir zararı var ki...
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Olympique Lyon rudi garcia

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