Omar ve Biz, Hayfa Film Festivali’nde

Omar ve Biz filminin yönetmenleri dünya prömiyerini 35. Varşova Film Festivali’nde yaptıktan yalnızca birkaç gün sonra Akdeniz'in en önemli sinema olaylarından Hayfa (Haifa) Film Festivali’nde filmin gösterimine katılacak.

Cannes, Berlin, Venedik, San Sebastian gibi festivallerden ödülle dönen filmlerin Ana yarışmasında olduğu festivalde Polonyalı Yönetmen Krzysztof Zanussi’n Jüri başkanı olarak görev alacak.

Film; Türkiye - Yunanistan sınırında yaşayan emekli komutan İsmet (Cem Bender)’in komşusu Sabri (Menderes Samancılar)’nin hayatını kurtaran iki göçmeni evlerinde misafir etmeye başlaması ile istemediği iki yeni komşusuyla arasındaki derin çatışmalı hikâyeyi anlatıyor.

“Omar ve Biz” filmini izleyenler, oğlu Kemal’in (Ushan Çakır) kendisinden kaçarak Amerika’ya yerleşen ve uzun yıllar sınır görevi yaptıktan sonra yeni emekli olmuş bir askerin iki göçmenle komşu olmak zorunda kalması ile kendisini beklemediği olaylar içinde bulmasını takip ederken İsmet’in yaşadığı insani tecrübe ile politik bakış açısı, önyargılarıyla yüzleşmesi yolculuğuna tanık olacaklar.



