Mynet Trend

Omar ve Biz, Hayfa Film Festivali’nde

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 03.10.2019 15:09 | Son Güncelleme

Yönetmenliğini Maryna Er Gorbach ve Mehmet Bahadır Er’in yaptığı “Omar ve Biz” festival yolculuğuna Hayfa Uluslararası Film Festivali’nin “Uluslararası Ana Yarışması”nda devam edecek…

Omar ve Biz, Hayfa Film Festivali’nde

Omar ve Biz filminin yönetmenleri dünya prömiyerini 35. Varşova Film Festivali’nde yaptıktan yalnızca birkaç gün sonra Akdeniz'in en önemli sinema olaylarından Hayfa (Haifa) Film Festivali’nde filmin gösterimine katılacak.

Cannes, Berlin, Venedik, San Sebastian gibi festivallerden ödülle dönen filmlerin Ana yarışmasında olduğu festivalde Polonyalı Yönetmen Krzysztof Zanussi’n Jüri başkanı olarak görev alacak.

Film; Türkiye - Yunanistan sınırında yaşayan emekli komutan İsmet (Cem Bender)’in komşusu Sabri (Menderes Samancılar)’nin hayatını kurtaran iki göçmeni evlerinde misafir etmeye başlaması ile istemediği iki yeni komşusuyla arasındaki derin çatışmalı hikâyeyi anlatıyor.

“Omar ve Biz” filmini izleyenler, oğlu Kemal’in (Ushan Çakır) kendisinden kaçarak Amerika’ya yerleşen ve uzun yıllar sınır görevi yaptıktan sonra yeni emekli olmuş bir askerin iki göçmenle komşu olmak zorunda kalması ile kendisini beklemediği olaylar içinde bulmasını takip ederken İsmet’in yaşadığı insani tecrübe ile politik bakış açısı, önyargılarıyla yüzleşmesi yolculuğuna tanık olacaklar.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'i şaşırtan olay!Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'i şaşırtan olay!
Altın Portakal'da yarışacak filmler belli olduAltın Portakal'da yarışacak filmler belli oldu
Fenerbahçeli sporcuların kahramanlığı film olacakFenerbahçeli sporcuların kahramanlığı film olacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Omar ve Biz Maryna Er Gorbach Mehmet Bahadır Er

En Çok Okunan Trend Haberler

Mini elbiseli poz! Foyası ortaya çıktı

Mini elbiseli poz! Foyası ortaya çıktı

69 yıl sonra Güney Kore'ye gitti! Türk gaziyi şaşırtan fotoğraf

69 yıl sonra Güney Kore'ye gitti! Türk gaziyi şaşırtan fotoğraf

İzmir'de stajyerlere not tehdidi ile cinsel istismar

İzmir'de stajyerlere not tehdidi ile cinsel istismar

3 bin yıldır oradaydı! Müthiş keşif...

3 bin yıldır oradaydı! Müthiş keşif...

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mucize Doktor'a damga vuran sahne!

Mucize Doktor'a damga vuran sahne!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Arka Sokaklar'da Mesut Komiser krizi!

Arka Sokaklar'da Mesut Komiser krizi!

Çukur yeni sezondan ilk sahne yayınlandı!

Çukur yeni sezondan ilk sahne yayınlandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Julie Delpy’den yıllar sonra gelen itiraf

Yıllar sonra açıkladı: 10’da biri kadar ücret almış!

Altın Portakal'da yarışacak kısa ve belgesel filmleri belli oldu

Altın Portakal'da yarışacak filmler belli oldu

Fenerbahçeli sporcuların kahramanlığı film olacak

Fenerbahçeli sporcuların kahramanlığı film olacak

Hareket Sekiz galasında duygusal anlar... Tarık Ünlüoğlu'nu andılar

Hareket Sekiz galasında duygusal anlar... Tarık Ünlüoğlu'nu andılar

Disney durmak bilmiyor! 4 yeni proje geliyor

Disney durmak bilmiyor! 4 yeni proje geliyor

Dert Bende’nin galası yapıldı

Dert Bende’nin galası yapıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.