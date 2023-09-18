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ÖMER 23. BÖLÜM tek parça izle! STAR TV ÖMER dizisi son bölümde neler oldu? Yeni bölüm konusu

18.09.2023 18:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ömer dizisi 23. bölümünü izlemek isteyen seyirciler izleme ekranına ulaşmak istiyor. Star TV'nin sevilen dizisi Ömer'in oyuncu kadrosunda Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Barış Falay, Merve Dizdar, Emre Taşkıran, Onur Bilge, Gamze Karaduman gibi oyuncular yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde 2. sezonu yayınlanmaya başlayan dizinin yeni bölümü merakla bekleniyor. Peki, Ömer 23. bölümde neler olacak? İşte son bölüm özeti...

Ömer yeni bölüm izleme ekranı merak ediliyor. Star Tv'de yayınlanan Ömer'in senaristliği Gülizar Irmak kaleme alırken yönetmenliğini Cem Karcı üstleniyor. Dizi severler heyecanla 23. bölümü bekliyor. Ömer dizisinin yeni bölümü 18 Eylül Pazartesi akşamında yayınlanacak. İşte Ömer 23. bölüm konusu...

ÖMER DİZİSİ YENİ BÖLÜM BÖLÜM NE ZAMAN?

Ömer, her Pazartesi akşamı Star Tv'de yayınlanıyor. Ömer dizisi yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de erkanlara gelecek.

ÖMER İZLE

ÖMER SON BÖLÜM ÖZETİ

Ömer dizisinin yirmi ikinci bölümünde;
Gamze ve Tuna'nın Haluk tarafından Amerika'ya götürülmesine mani olamayan Ömer, yaşamla tüm bağını yitirmenin kıyısına gelir. Gittiği günden beri Gamze'den bir haber alamamak yaşadığı ızdırabı daha da büyütmektedir. Ömer'in içine düştüğü bu durumdan büyük endişe duyan Reşat bir taraftan da Nezahat'in hastane masraflarının yarattığı yüklü borçların altında ezilmektedir. Yeni bir sayfa açarak varlıklı bir ailenin evinde işe başlayan Nisa ve Hakan, kendilerini yanında çalıştıklarını bu ailenin bitmez tükenmez sorunları içinde bulurlar. Zor koşullarda ilişkilerini sürdürmeye çalışan Emine ve Yaman ise birbirlerine kavuşmak için çareler bulma arayışındadır. Mahalleye kızıyla birlikte yeni taşınan Vicdan, herkesin hayatındaki dengeleri değiştirmeye başlar. Geçmişten bir anda çıkıp gelen bu misafir, Tahir ve Ömer’in karşı karşıya gelmesine sebep olur. Gamze’nin yokluğunda kendine karşı büyük bir öfke ve suçluluk hisseden Ömer teselliyi alkolde bulmaya çalışır, fakat bu sırrı herkesten saklaması hiç de kolay olmayacaktır.

ÖMER 22

ÖMER YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Gamze'yi hiç beklemediği bir anda karşısında bulan Ömer, yaşadığı acılardan onu sorumlu tutarak boşanmak istediğini söyler. Bu tepkiye şaşırıp kalan Gamze, Ömer'in ona neler yaşadığını hiç sormayışına çok içerler. Kendini yine Vicdan'ın yanında bulan Ömer, onu hem Tahir hem de Gamze ile karşı karşıya getirecek bir çatışmanın fitilini ateşlediğinin farkında değildir.

ömer 23

Yanında çalıştığı ailenin sorunlarının ortasında kalan Nisa, giderek kendisine daha bağımlı hale gelen evin hanımı Hülya'nın isteklerine karşı ne yapacağını bilemez. Emine'yi bu hayatın içinden bir an önce kurtarmak isteyen Yaman ise daha hızlı para kazanmak için Emine'yi şüpheye düşürecek bazı yollara başvurur.

ömer yirmi üç

Gamze’nin dönüşünün Ömer üzerindeki etkisini gören Reşat oğlu için endişelenmeye devam ederken Gamze’nin borçları konusundaki yardım teklifini de reddeder. Gamze, Ömer’e tüm başına gelenleri anlatmasına rağmen aralarındaki duvarları yıkmayı başaramaz. Kaçıp yine alkole sığınan Ömer'in kendine gelmesi gerektiğini düşünen Gamze'nin ona son bir sürprizi daha vardır.

ÖMER 23. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE!

Ömer dizisinin 23. bölümü Star Tv ekranlarının yanı sıra Star TV'in resmi internet sayfası üzerinden de izlenebilir.

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